«Амьен» намерен обжаловать решение о вылете из Лиги 1

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сегодня, 15:53

Президент «Амьена» Бернар Жоаннин сообщил, что клуб обратился в суд после решения футбольных чиновников Франции досрочно завершить сезон в Лиге 1 и объявить о вылете команд по итогам 28 туров. В «Амьене» оценили ущерб в 40-50 млн евро.

Здесь дело не в деньгах, а в справедливости. Как можно принимать решение после 28 туров? У нас 1200 сотрудников, я всегда создавал рабочие места. Уверен, что справедливость восторжествует. Это настоящая несправедливость, полнейший произвол.

Также недавно «Амьен» выступил с предложением расширить Лигу 1 до 22 клубов.