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«Амьен» намерен обжаловать решение о вылете из Лиги 1

сегодня, 15:53

Президент «Амьена» Бернар Жоаннин сообщил, что клуб обратился в суд после решения футбольных чиновников Франции досрочно завершить сезон в Лиге 1 и объявить о вылете команд по итогам 28 туров. В «Амьене» оценили ущерб в 40-50 млн евро.

Здесь дело не в деньгах, а в справедливости. Как можно принимать решение после 28 туров? У нас 1200 сотрудников, я всегда создавал рабочие места. Уверен, что справедливость восторжествует. Это настоящая несправедливость, полнейший произвол.

Также недавно «Амьен» выступил с предложением расширить Лигу 1 до 22 клубов. 

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:40
И правильно сделает. Ишь они, играть не хотят, чемпионов-вылетевших назначают. Умники...
Mangur
Mangur
сегодня в 15:58
Обидно. В суд
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:55
Не доигран чемпионат а вылетели.
beefs
beefs
сегодня в 15:54
вот вам и досрочное окончание
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