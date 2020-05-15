Это'О: «Месси, Роналдиньо, Роналдо — лучшая тройка нападающих»

Бывший форвард «Реала» и «Барселоны» Самуэль Это'О назвал трех лучших нападающих:
Очень тяжело выбрать, но я назову Месси, Роналдиньо и Роналдо.
Ранее Это'О поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.
Бывший форвард «Реала» и «Барселоны» Самуэль Это'О назвал трех лучших нападающих:
Очень тяжело выбрать, но я назову Месси, Роналдиньо и Роналдо.
Ранее Это'О поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.
Тут некоторым не угодило мнение Сэми, и они чего тока не напридумывают в качестве отмазы и оправдания, будто бы школьники)))))
Тут некоторым не угодило мнение Сэми, и они чего тока не напридумывают в качестве отмазы и оправдания, будто бы школьники)))))
Но видно не тянет...
Но видно не тянет...