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Это'О: «Месси, Роналдиньо, Роналдо — лучшая тройка нападающих»

сегодня, 09:20

Бывший форвард «Реала» и «Барселоны» Самуэль Это'О назвал трех лучших нападающих:

Очень тяжело выбрать, но я назову Месси, Роналдиньо и Роналдо.

Ранее Это'О поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

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Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 13:45
Роналдиньо нападающий оказывается? ЭтоО иначе видит футбол, нежели я )
The Method Man
The Method Man
сегодня в 11:27
АААХАХАХ

Тут некоторым не угодило мнение Сэми, и они чего тока не напридумывают в качестве отмазы и оправдания, будто бы школьники)))))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:23
Роналду отстегнули. Гыгыгы
Legend 6
Legend 6 ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 11:20
Да кому он нужен))) без Реала(денег Переса) было бы 0 золотых мячей. Золотой мяч Морича был куплен для Роналду, но тот решил уехать за новыми вызовами)))
Шатаут
Шатаут
сегодня в 11:07
Теперь его в черный список....
ДСА
ДСА
сегодня в 10:31
Они бы друг с другом перегрызлись.
galem72
galem72
сегодня в 10:23
Туринский парток где-то сильно напыжился. ))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 10:14
😂😂😂
Baggio R.
Baggio R. ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 09:53
    Тага Дага
    Тага Дага
    сегодня в 09:47
    Мечта любого тренера. ...кроме Моуриньо.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:44
    А где Роналду? Вместо Месси он бы составил троечку РОНАЛДоф ;)
    Но видно не тянет...
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 09:27
    одни из лучших))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 09:25
    Негр лукавит.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 09:22
    Криминальное трио.
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