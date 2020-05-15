Дини о возобновлении АПЛ: «Не собираюсь подвергать свою семью риску»

Нападающий «Уотфорда» в ходе прямого эфира в инстаграме выступил против скорого возобновления футбольного сезона в Англии.

Я сейчас говорю даже не о футболе. Я говорю о здоровье своей семьи. Я не собираюсь подвергать её риску. Что они мне сделают, отберут деньги? Я жил в бедности и раньше, меня это не беспокоит.

Они говорят о том, чтобы играть без болельщиков до 2021 года. Так если болельщикам опасно находиться на стадионе, почему это должно быть безопасно для игроков? Во время угловых у «Уотфорда» возвращается назад вся команда, так что в штрафной будут стоять 18-19 человек. Это не похоже на соблюдение дистанции.

Правительство не может дать ответы на эти вопросы. Они говорят, что мы можем вернуться к своей работе с 1 июня, но не можем стричься до середины июля.

Мы проводим все эти тестирования, чтобы вернуть футболистов к работе, а потом медикам и всем людям, что борются с эпидемией, не хватает тестов. Как вы это оправдаете?