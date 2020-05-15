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Дини о возобновлении АПЛ: «Не собираюсь подвергать свою семью риску»

сегодня, 07:46

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини в ходе прямого эфира в инстаграме выступил против скорого возобновления футбольного сезона в Англии.

Я сейчас говорю даже не о футболе. Я говорю о здоровье своей семьи. Я не собираюсь подвергать её риску. Что они мне сделают, отберут деньги? Я жил в бедности и раньше, меня это не беспокоит.

Они говорят о том, чтобы играть без болельщиков до 2021 года. Так если болельщикам опасно находиться на стадионе, почему это должно быть безопасно для игроков? Во время угловых у «Уотфорда»  возвращается назад вся команда, так что в штрафной будут стоять 18-19 человек. Это не похоже на соблюдение дистанции.

Правительство не может дать ответы на эти вопросы. Они говорят, что мы можем вернуться к своей работе с 1 июня, но не можем стричься до середины июля.

Мы проводим все эти тестирования, чтобы вернуть футболистов к работе, а потом медикам и всем людям, что борются с эпидемией, не хватает тестов. Как вы это оправдаете?

Я чувствую, что они хотят вернуть нас на стадионы, чтобы собирать больше налогов. Игроки АПЛ отдают около 4 млрд фунтов стерлингов в год.

Ранее против возобновления АПЛ в период пандемии коронавируса жёстко высказался защитник «Ньюкасла» Дэнни Роуз.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 08:10
здраво рассуждает Дини....
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:02
Разрывайте контракт и идите на завод, те кто не хочет играть. Таксты ездят,кассиры в магазинах сидят,медики работают ...условия похлеще, чем у футболистов.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:58
Трусы, сидите дома и зарплату вам привезут.
VIPded
VIPded
сегодня в 07:53
Доигрывать надо!
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