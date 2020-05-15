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Фабрегас: «Я человек „Арсенала“, несмотря на игру в „Челси“»

сегодня, 08:55

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас заявил, что ассоциирует себя с «Арсеналом»:

Я человек «Арсенала». Это будет частью меня на всю оставшуюся жизнь. Никогда не подумал, что у меня будут смешанные отношения между «Арсеналом» и «Челси». Я встретил много людей, выигрывал трофеи. У меня много любви к этим клубам. Я не забываю, откуда я родом. Никогда не забуду, что я начинал в академии «Барселоны», но на профессиональном уровне смог заиграть в «Арсенале».

Ранее Фабрегас поделился мнением о досрочном завершении сезона в Лиге 1.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:32
Где платят, там и играет.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:16
Хорошая связка была в Арсенале Фабрегас, Аршавин, ушёл Фабрегас и Аршавин сдулся.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:00
Похвально.
VIPded
VIPded
сегодня в 08:55
Ты человек Монако.
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