Фабрегас: «Я человек „Арсенала“, несмотря на игру в „Челси“»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас заявил, что ассоциирует себя с «Арсеналом»:
Я человек «Арсенала». Это будет частью меня на всю оставшуюся жизнь. Никогда не подумал, что у меня будут смешанные отношения между «Арсеналом» и «Челси». Я встретил много людей, выигрывал трофеи. У меня много любви к этим клубам. Я не забываю, откуда я родом. Никогда не забуду, что я начинал в академии «Барселоны», но на профессиональном уровне смог заиграть в «Арсенале».
Ранее Фабрегас поделился мнением о досрочном завершении сезона в Лиге 1.