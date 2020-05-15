Фабрегас: «Я человек „Арсенала“, несмотря на игру в „Челси“»

Полузащитник «Монако» заявил, что ассоциирует себя с «Арсеналом»:

Я человек «Арсенала». Это будет частью меня на всю оставшуюся жизнь. Никогда не подумал, что у меня будут смешанные отношения между «Арсеналом» и «Челси». Я встретил много людей, выигрывал трофеи. У меня много любви к этим клубам. Я не забываю, откуда я родом. Никогда не забуду, что я начинал в академии «Барселоны», но на профессиональном уровне смог заиграть в «Арсенале».