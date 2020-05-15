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Стал известен текст аргументов РФС против возобновления сезона в РПЛ

сегодня, 12:38

Источник сообщает, что на сегодняшнем заседании исполкома РФС будет принято решение о возобновлении сезон в РПЛ. Однако рассматриваются разные варианты событий. Появился текст справки, в которой представлена аргументация за отказ от возобновления чемпионата:

1) За высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации сохранены полномочия по введению различных режимов ограничений в связи с распространения COVID-19;

2) Присутствие на спортивном объекте работников, не задействованных в поддержании технологических процессов, которые не могут быть приостановлены, является прямым нарушением норм нормативных правовых актов Москвы, Московской области и других субъектов Российской Федерации;

3) Условия «социального дистанцирования» во время тренировок в группах и общекомандных тренировок, и, тем более, во время проведения матчей будут невыполнимы, что влечет за собой высокую степень риска массового заражения футболистов с последующим помещением на карантин или стационарное лечение целых футбольных команд.

4) Врачи футбольных команд не имеют необходимой квалификации, навыков и полномочий проводить освидетельствования на предмет выявления новой коронавирусной инфекции.

5) Привлечение футболистов, в организме которых не обнаружена выработка антител, к участию в матчах под так называемую личную ответственность недопустима, поскольку это прямо ставит под угрозу жизнь и здоровье футболиста!

6. Невозможно обеспечить соблюдение дистанции не менее 2 метров среди футболистов во время тренировок и матчей, поскольку футбол является контактным видом спорта!

7. Невозможно проконтролировать отдельное хранение еды футболистом в домашних условиях от других членов семьи, маловероятно, что такое требование будет исполняться.

8. Возникает также и ряд других нерешенных практических вопросов, а именно:
— порядок первичного обследования и тестирования иностранных футболистов и тренеров, режим их пребывания?
— если у кого-нибудь из футболистов или близко контактирующих с ними лиц футбольной команды будет обнаружен COVID-19, соответственно, вся футбольная команда должна быть переведена на карантин либо стационарное лечение, тогда каким образом данная футбольная команда будет выступать в соревнованиях? Это же относится и к соперникам, которые неизбежно будут контактировать с инфицированным футболистом или футболистами во время матча;
— если результаты положительных анализов на COVID-19 поступят с некоторым опозданием, например, через один или два тура соревнований, футболисты обеих футбольных команд также должны быть изолированы?

При этом необходимо также учитывать и возможность осуществления футболистами самозащиты своих трудовых прав в соответствии со статьей 379 Трудового кодекса Российской Федерации, то есть права отказаться от выполнения работы, которая угрожает их жизни и здоровью.

Совершенно очевидно, что в такой ситуации не могут быть обеспечены целостность соревнования и объективные спортивные результаты, а также имеется большая вероятность срыва возобновленных соревнований.

Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства и требования нормативных правовых актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, необходимо действовать исключительно в рамках разумного подхода к охране жизни и здоровья футболистов, тренеров, работников футбольных клубов и организаторов соревнований, в связи с чем следует отказаться от возобновления спортивного сезона-2019/20 и считать его незавершенным.

Ранее стало известно, что большинство футболистов РПЛ выступают за возобновление сезона без зрителей.

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112910415
112910415
сегодня в 18:21
изучит и применить германские протоколы !
VIPded
VIPded ответ viv (раскрыть)
сегодня в 14:24
В армии и в противогазах марш-броски не редкость, а уж в масках, да и в режиме рваном, с передышками...)))
tuman960
tuman960
сегодня в 13:41
чечены мутят!!!
viv
viv ответ VIPded (раскрыть)
сегодня в 13:23
Ты пробовал бегать 90 минут в маске?
VIPded
VIPded
сегодня в 13:20
Доигрывать без зрителей и хоть в масках!!!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:14
Пока наитемнейший не скажет свое веское слово, чинуши будут продолжать создавать вид бурной деятельности, собирая в кучу аргументы, справки и.т.п. , и переливать из пустого в порожнее. Время еще терпит, но к концу мая пора определятся. ИМХО.
Red blu
Red blu
сегодня в 13:07
Посмотрим кто решится взять на себя ответственность если у кого-нибудь из футболистов или близко контактирующих с ними лиц футбольной команды будет обнаружен COVID-19, соответственно, вся футбольная команда должна быть переведена на карантин либо стационарное лечение.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:58
Серьезный список аргументов в пользу не доигровки.

Ждём сегодняшнего решения РФС.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:55
Многа букафф, еле осилил. В осноаном бредятина...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:49
Отсюда вывод, что возобновления не ждать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:48
футбольные чинуши ждут отмашки правительства))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 12:44
Сотни заводов с тысячными коллективами возобновили работу и ничего. А этих чего оберегать? Гыгыгы
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:43
Надо доиграть по любому, иначе спортивный принцип будет нарушен.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 12:40
Ну а дальше то что? Продолжаем или как? Гыгыгы
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:39
Не пущать и не разрешать...
beefs
beefs
сегодня в 12:39
и это правильно, рано еще
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