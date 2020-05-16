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Эмери: «Пепе – хороший игрок, но я хотел подписать Заха»

сегодня, 02:23

Экс-наставник «Арсенала» Унаи Эмери признался, что хотел пополнить состав «канониров» форвардом «Кристал Пэлас» Вилфридом Заха, но лондонцы в итоге подписали Николя Пепе из «Лилля».

Мы подписали Пепе. Это хороший игрок, но мы не знали его характер, ему было необходимо время.

Я был за то, чтобы взять кого-то, кто уже знал этот чемпионат и не нуждался в адаптации. Заха выигрывал у «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и у нас. Выдавал невероятные матчи. Я говорил руководству: «Это игрок, которого я знаю и хочу подписать».

Я встречался с Заха, и он хотел перейти. Но клуб решил, что именно Пепе станет будущим «Арсенала». Я говорил, что нам нужно выигрывать прямо сейчас, а Заха как раз знает, как это делается. Он уже самолично обыграл нас.

Это правда, что Заха стоил дорого, и «Кристал Пэлас» не хотел его продавать. [Руководством] был принят ряд решений, которые привели к определённым последствиям.

Эмери также заявил, что полузащитник «Арсенала» Месут Озил не был привержен команде, и одноклубники не хотели видеть его в роли капитана.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 05:19
За Пепе отдали бешеные 80 лямов не глядя? Не изучив его всесторонне, включая особенности характера? С таким подходом Арсеналу вскоре придется перезагружаться в Чемпионшипе.
shlomo
shlomo
сегодня в 03:38
Каждый хочет кого то
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:54
Дело прошлое , чего вспоминать???
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