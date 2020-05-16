Эмери: «Пепе – хороший игрок, но я хотел подписать Заха»

Экс-наставник «Арсенала» признался, что хотел пополнить состав «канониров» форвардом «Кристал Пэлас» , но лондонцы в итоге подписали из «Лилля».

Мы подписали Пепе. Это хороший игрок, но мы не знали его характер, ему было необходимо время.

Я был за то, чтобы взять кого-то, кто уже знал этот чемпионат и не нуждался в адаптации. Заха выигрывал у «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и у нас. Выдавал невероятные матчи. Я говорил руководству: «Это игрок, которого я знаю и хочу подписать».

Я встречался с Заха, и он хотел перейти. Но клуб решил, что именно Пепе станет будущим «Арсенала». Я говорил, что нам нужно выигрывать прямо сейчас, а Заха как раз знает, как это делается. Он уже самолично обыграл нас.

Это правда, что Заха стоил дорого, и «Кристал Пэлас» не хотел его продавать. [Руководством] был принят ряд решений, которые привели к определённым последствиям.