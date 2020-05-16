Соколов: «По итогам лицензирования будем определяться с участниками ПФЛ»

Президент ПФЛ Андрей Соколов заявил, что руководство лиги обсудит состав участников на новый сезон после завершения лицензирования клубов.
Ранее стало известно, что курский «Авангард» решил сняться с первенства ФНЛ.
Это (желание «Авангарда» выступать в ПФЛ в сезоне-2020/21) по вашей информации, у меня такой информации нет. Готовы ли мы к тому, что часть клубов ФНЛ захочет играть в следующем сезоне в ПФЛ? Сейчас проходит процедура лицензирования, которой подтверждается возможность участия в том или ином дивизионе. Уже по итогам лицензирования будем определяться совместно с лигами и РФС.