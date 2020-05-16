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Соколов: «По итогам лицензирования будем определяться с участниками ПФЛ»

сегодня, 16:47

Президент ПФЛ Андрей Соколов заявил, что руководство лиги обсудит состав участников на новый сезон после завершения лицензирования клубов. 

Ранее стало известно, что курский «Авангард» решил сняться с первенства ФНЛ.

Это (желание «Авангарда» выступать в ПФЛ в сезоне-2020/21) по вашей информации, у меня такой информации нет. Готовы ли мы к тому, что часть клубов ФНЛ захочет играть в следующем сезоне в ПФЛ? Сейчас проходит процедура лицензирования, которой подтверждается возможность участия в том или ином дивизионе. Уже по итогам лицензирования будем определяться совместно с лигами и РФС.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:54
Как бы не уничтожили ФНЛ.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:30
ПФЛ на грани полного краха
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:19
Это уже вторая птичка, надо что то решать.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:48
пора бы уже определиться)
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