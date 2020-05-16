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Газизов рассказал, когда «Уфа» вернется к тренировкам

сегодня, 15:35

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, когда его команда вновь начнет тренироваться.

18 мая команда впервые соберется после перерыва. Все сдадут тесты на коронавирус, затем дальше будем приступать к тренировочному процессу. Будем работать в аккуратном режиме, небольшими группами. Заниматься будем рядом с Уфой на базе, но не на своей.

По иностранцам пока неизвестно. Трое легионеров остались здесь — Карп, Тилль и Урунов. По остальным, — когда появится разрешение на въезд, тогда и будет понятно по датам.

Будут ли продлены контракты с футболистами, у которых заканчиваются 31 мая? Посмотрим. Пока не хочу озвучивать.

Ранее Шамиль Газизов высказался о решении исполкома РФС возобновить РПЛ 21 июня.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:05
Потихоньку зашевелились.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:45
Вообщем все занялись делом.
drug01
drug01
сегодня в 15:40
хорошо скоро футбол !!!
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