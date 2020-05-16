Газизов рассказал, когда «Уфа» вернется к тренировкам

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, когда его команда вновь начнет тренироваться.

18 мая команда впервые соберется после перерыва. Все сдадут тесты на коронавирус, затем дальше будем приступать к тренировочному процессу. Будем работать в аккуратном режиме, небольшими группами. Заниматься будем рядом с Уфой на базе, но не на своей.

По иностранцам пока неизвестно. Трое легионеров остались здесь — Карп, Тилль и Урунов. По остальным, — когда появится разрешение на въезд, тогда и будет понятно по датам.

Будут ли продлены контракты с футболистами, у которых заканчиваются 31 мая? Посмотрим. Пока не хочу озвучивать.