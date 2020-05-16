Глушаков: «Футбол без зрителей – это не футбол»

Полузащитник «Ахмата» поделился мнением о проведении матчей РПЛ без зрителей.

Абсолютно согласен, что футбол без зрителей – это не футбол. Но сейчас мы в экстраординарной ситуации, которой никогда раньше не было. Можно сказать, что и мир, в котором все вынуждены сидеть дома, когда нужно получать пропуска для выхода на улицу, мир без перелётов и открытых границ, — не мир. Но это суровая реальность, в которой, к сожалению не действуют обычные правила. Это всё вынужденные и временные меры. Конечно, все будут ждать возвращения болельщиков на стадионы, но болельщики с той же энергией будут смотреть футбол в Интернете или по ТВ и болеть за свои команды.

Матчи на пустых стадионах будут похожи на игры во время сборов. Энергетики и дыхания трибун не будет. Но в данной ситуации, мне кажется, болельщикам будет важно, что футбол вернулся хоть в каком-то виде. Это будет важно футболистам, которые на расстоянии будут чувствовать внимание людей. И все-таки это будут не тренировочные матчи — в играх будут решаться реальные турнирные задачи, поэтому у футболистов эмоции и отдача будут соответствующими.