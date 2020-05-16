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Глушаков: «Футбол без зрителей – это не футбол»

сегодня, 15:46

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился мнением о проведении матчей РПЛ без зрителей.

Абсолютно согласен, что футбол без зрителей – это не футбол. Но сейчас мы в экстраординарной ситуации, которой никогда раньше не было. Можно сказать, что и мир, в котором все вынуждены сидеть дома, когда нужно получать пропуска для выхода на улицу, мир без перелётов и открытых границ, — не мир. Но это суровая реальность, в которой, к сожалению не действуют обычные правила. Это всё вынужденные и временные меры. Конечно, все будут ждать возвращения болельщиков на стадионы, но болельщики с той же энергией будут смотреть футбол в Интернете или по ТВ и болеть за свои команды.

Матчи на пустых стадионах будут похожи на игры во время сборов. Энергетики и дыхания трибун не будет. Но в данной ситуации, мне кажется, болельщикам будет важно, что футбол вернулся хоть в каком-то виде. Это будет важно футболистам, которые на расстоянии будут чувствовать внимание людей. И все-таки это будут не тренировочные матчи — в играх будут решаться реальные турнирные задачи, поэтому у футболистов эмоции и отдача будут соответствующими.

Ранее Денис Глушаков прокомментировал решение о возобновлении сезона РПЛ

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Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 20:57, ред.
А по ночам, одетый «ню»,
Плюс покрывало,
Писал какую-то х@йню …
Не помогало …

карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 17:56
футбол с глушаковым - это не футбол
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:44, ред.
На бесфутболье и Глушаков -легенда "Спартака"!
VIPded
VIPded
сегодня в 16:28
Сейчас и это футбол.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:52
Это всё равно, что пить самогон с горла.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:47
это известно всем
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