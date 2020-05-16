Каюмов: «Игроки „Авангарда“ надеются узнать в ближайшее время о будущем»

Полузащитник «Авангарда» заявил, что футболисты курского клуба рассчитывают в ближайшее время узнать от руководства информацию о том, в какой лиге команда будет выступать в следующем сезоне.

Мы пока только в прессе что-то узнаем, а из клуба ни главный тренер, ни начальник команды, ни генеральный директор никакой информации не давали. Практически у всей команды на днях заканчиваются контракты, игроки связывались с тренером, генеральным директором, но внятного ответа никто не дал — ждут какой-то встречи с губернатором, никто не знает, была ли она. Решения футболистам никто не озвучивал, мы сами очень ждем, хотим услышать хоть какую-то информацию, чтобы знать, оставаться или нет. Я думаю, в ближайшие дни могут что-то объявить.