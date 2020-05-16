В Сети появились фотографии новой домашней формы «Реала»

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сегодня, 17:39

В интернете появились фотографии новой домашней формы «Реала» на следующий сезон.

Футболка, как и обычно для «сливочных», является белого цвета. На рукавах есть розово-черные вставки с тигровым узором, а по бокам находятся вертикальные розовые полосы. Отметим, что розовый цвет на домашней форме «Реала» ранее появлялся только в сезоне 2014/2015.

Ранее были опубликованы фото новой домашней формы лондонского «Арсенала».