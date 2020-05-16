В Сети появились фотографии новой домашней формы «Реала»

В интернете появились фотографии новой домашней формы «Реала» на следующий сезон.
Футболка, как и обычно для «сливочных», является белого цвета. На рукавах есть розово-черные вставки с тигровым узором, а по бокам находятся вертикальные розовые полосы. Отметим, что розовый цвет на домашней форме «Реала» ранее появлялся только в сезоне 2014/2015.
Ранее были опубликованы фото новой домашней формы лондонского «Арсенала».
https://images.app.спам/Ek71NuXetfF6JP3j6
https://images.app.спам/Ek71NuXetfF6JP3j6