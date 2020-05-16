ГлавнаяНовости

В Сети появились фотографии новой домашней формы «Реала»

сегодня, 17:39

В интернете появились фотографии новой домашней формы «Реала» на следующий сезон.

Футболка, как и обычно для «сливочных», является белого цвета. На рукавах есть розово-черные вставки с тигровым узором, а по бокам находятся вертикальные розовые полосы. Отметим, что розовый цвет на домашней форме «Реала» ранее появлялся только в сезоне 2014/2015.

В Сети появились фотографии новой домашней формы «Реала» В Сети появились фотографии новой домашней формы «Реала»

Ранее были опубликованы фото новой домашней формы лондонского «Арсенала».

Все новости
Сборная Китая обновила свой гардероб
Сегодня, 11:17 ФотоКомментарии4
«Серебряный лис». Ламела сменил имидж
Вчера, 22:28 ФотоКомментарии5
Появились фотографии новой домашней формы «Арсенала»
14 мая ФотоКомментарии6
Месси сбрил бороду
12 мая ФотоКомментарии26
Игроки ПСЖ получат по золотому чехлу для телефона с именной гравировкой
12 мая ФотоКомментарии10
Появились фотографии новых футболок сборной Канады
11 мая ФотоКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 20:59
Чисто мужской цвет...
Hamman
Hamman
сегодня в 20:53
Интересно с чего бы это каталонским ехидничать? Позабыли как выглядит ваша форма на следующий сезон?
https://images.app.спам/Ek71NuXetfF6JP3j6
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:46
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    сегодня в 18:38
    не очень,полоски розовые, ну и рукава
    BarSlona
    BarSlona
    сегодня в 18:37
    Бабы без розового , как марокко без дельфина, рукава месячные напоминают.. все хорошо ..реал в своей стихии
    cevin cigan
    cevin cigan
    сегодня в 18:26
    Да ну....всё таки классика - есть классика! Реал - это белый и чёрный,без всяких полосок!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 17:58
    куда ж этим "мужикам" без розовенького то
    10-Lil KyAs-10
    10-Lil KyAs-10
    сегодня в 17:58
    эль розовико в следующем сезоне от фриковых спонсоров
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 17:46
    Розовенькие полоски)))
    3f4qetffxdet
    3f4qetffxdet
    сегодня в 17:40
    Все такая же прежняя, ничего нового.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100