«Ахмат» испытывает трудности с возвращением легионеров

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что грозненский клуб имеет трудности с возвращением иностранцев:

Все они готовы вернуться хоть сегодня, но существует проблема авиасообщений. Мы постоянно на связи, пытаемся решить эту проблему. Возможно было бы организовать чартер, если бы они игроки находились в одной стране, но они в разных государствах — Албании, Хорватии, Сербии. С каждым из игроков мы на связи, пытаемся координировать ситуацию, но сколько на это времени понадобится, пока сложно сказать.

После прилета они должны еще будут пройти и 14-дневный карантин и только потом начинать подготовку. Было бы регулярное авиасообщение — вопроса бы даже не стояло.