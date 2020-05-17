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«Ахмат» испытывает трудности с возвращением легионеров

сегодня, 19:30

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что грозненский клуб имеет трудности с возвращением иностранцев:

Все они готовы вернуться хоть сегодня, но существует проблема авиасообщений. Мы постоянно на связи, пытаемся решить эту проблему. Возможно было бы организовать чартер, если бы они игроки находились в одной стране, но они в разных государствах — Албании, Хорватии, Сербии. С каждым из игроков мы на связи, пытаемся координировать ситуацию, но сколько на это времени понадобится, пока сложно сказать.

После прилета они должны еще будут пройти и 14-дневный карантин и только потом начинать подготовку. Было бы регулярное авиасообщение — вопроса бы даже не стояло.

За «Ахмат» из Балкан выступают хорватский защитник Зоран Нижич, албанский полузащитник Одисе Роши, сербский защитник Мирослав Богосавац и косовский нападающий Бернард Бериша.

Ранее Айдамиров поделился мнением о возобновлении сезона.

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Сп62
Сп62
сегодня в 21:27
Все эти страны соседи. Можно на велосипедах добраться в один аэропорт.
Семьнуль команда
Семьнуль команда
сегодня в 21:08
Ахмат с таким тренером испытывает трудности с футболом.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:59
Первая ласточка.

Скоро и другие клубы об этом заговорят.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:57
просто бояться что наголо побреют))
Abris
Abris
сегодня в 19:49
Это его трудности.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:36
И все игроки основы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:31
Нечего было отпускать...
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