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Нойер: «„Бавария“ победила заслуженно, но не нужно расслабляться»

сегодня, 08:35
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)0 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказал свое мнение о победе во встрече 26-го тура чемпионата Германии против «Униона»:

Мы рады, что у нас получилось доминировать по ходу матча, и теперь мы заслуженно увозим домой три очка. С игровой точки зрения мы определенно могли показать себя с лучшей стороны. Тем не менее, мы победили заслуженно. Как правило на «Альте Форстерай» царит совершенно другая атмосфера. Но все зависит от нас, это вопрос мотивации, настроя и уверенности в себе. Само собой мы стараемся показывать лучшее, на что мы способны, в последнее время мы очень много работали. Сейчас мы находимся в новой ситуации, с которой мы должны справляться. Один тур из девяти завершен. Но впереди может много чего случиться, нельзя никого списывать со счетов.

Ранее форвард «Баварии» Томас Мюллер заявил, что мюнхенцы стали на шаг ближе к чемпионскому титулу.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:38
Кто бы сомневался...
VIPded
VIPded
сегодня в 08:37
Нормальная гостевая победа!
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