Нойер: «„Бавария“ победила заслуженно, но не нужно расслабляться»

Голкипер «Баварии» высказал свое мнение о победе во встрече 26-го тура чемпионата Германии против «Униона»:

Мы рады, что у нас получилось доминировать по ходу матча, и теперь мы заслуженно увозим домой три очка. С игровой точки зрения мы определенно могли показать себя с лучшей стороны. Тем не менее, мы победили заслуженно. Как правило на «Альте Форстерай» царит совершенно другая атмосфера. Но все зависит от нас, это вопрос мотивации, настроя и уверенности в себе. Само собой мы стараемся показывать лучшее, на что мы способны, в последнее время мы очень много работали. Сейчас мы находимся в новой ситуации, с которой мы должны справляться. Один тур из девяти завершен. Но впереди может много чего случиться, нельзя никого списывать со счетов.