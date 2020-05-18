Нойер: «„Бавария“ победила заслуженно, но не нужно расслабляться»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказал свое мнение о победе во встрече 26-го тура чемпионата Германии против «Униона»:
Мы рады, что у нас получилось доминировать по ходу матча, и теперь мы заслуженно увозим домой три очка. С игровой точки зрения мы определенно могли показать себя с лучшей стороны. Тем не менее, мы победили заслуженно. Как правило на «Альте Форстерай» царит совершенно другая атмосфера. Но все зависит от нас, это вопрос мотивации, настроя и уверенности в себе. Само собой мы стараемся показывать лучшее, на что мы способны, в последнее время мы очень много работали. Сейчас мы находимся в новой ситуации, с которой мы должны справляться. Один тур из девяти завершен. Но впереди может много чего случиться, нельзя никого списывать со счетов.
Ранее форвард «Баварии» Томас Мюллер заявил, что мюнхенцы стали на шаг ближе к чемпионскому титулу.