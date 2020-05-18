Спаллетти: «Надеюсь, что у Тотти сложится отличная карьера агента»

Бывший главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти рассказал о своих взаимоотношениях с легендой римского клуба Франческо Тотти.
Я думаю, что наше взаимопонимание осталось прежним. Для меня тогда были важны результаты команды. Я всегда был таким, просто случались разные вещи, требующие от меня вести себя по-разному, но всегда во благо команды.
Я надеюсь, что у Тотти сложится отличная карьера агента, и я уверен, что в будущем наши пути пересекутся.
Недавно и сам Тотти рассказал об опыте работы со Спаллетти.