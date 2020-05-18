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Спаллетти: «Надеюсь, что у Тотти сложится отличная карьера агента»

сегодня, 08:53

Бывший главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти рассказал о своих взаимоотношениях с легендой римского клуба Франческо Тотти.

Я думаю, что наше взаимопонимание осталось прежним. Для меня тогда были важны результаты команды. Я всегда был таким, просто случались разные вещи, требующие от меня вести себя по-разному, но всегда во благо команды.

Я надеюсь, что у Тотти сложится отличная карьера агента, и я уверен, что в будущем наши пути пересекутся.

Недавно и сам Тотти рассказал об опыте работы со Спаллетти. 

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:01
Хотелось бы чтобы получилось...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:57
может и не получится)) агентам нужны другие качества))
drug01
drug01
сегодня в 08:54
Желаем удачи
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