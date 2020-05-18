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П. Каннаваро: «Футбол — религия в Италии, я за возобновление сезона»

сегодня, 14:23

Бывший защитник «Наполи» Паоло Каннаваро поделился мнением о возможном возобновлении сезона в Серии А.

Я выступаю за возобновление. Если бы я все еще играл в Серии А, я был бы за возобновление, также осознавая, что могут быть некоторые изменения, такие как плей-офф для выявления чемпиона и выбывающих команд.

Эти события навсегда останутся в истории. Министр спорта [Винченцо Спадафора] будет находиться под большим давлением. Но он не должен забывать, что футбол — самый популярный вид спорта в Италии. Футбол часто рассматривается как мир избалованных людей, которые много зарабатывают. Я слышал эту историю слишком много раз. Правда заключается в том, что футбол в Италии — это религия, вера, страсть, которая никогда и никем не будет отнята.

Если большая часть страны любит говорить о футболе, то это не чья-то вина. Если в других видах спорта нет других привилегий, то это совсем другая история. Футбол — это двигатель, который ведет Италию вперед. Я понимаю почему идет давление, но футбол — самый популярный вид спорта в Италии, и правильно, что он имеет приоритет.

На данный момент Паоло работает помощником своего брата Фабио в тренерском штабе «Гуанчжоу Юнайтед».

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Все комментарии
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gmx9hrcdr6hx
сегодня в 14:42
Прав Пашка
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:25
Многие за возобновление, но не все.
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