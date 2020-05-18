Дибала продлит контракт с «Ювентусом» до 2025 года

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» продлит контракт с нападающим Пауло Дибалой до июня 2025 года, как только его агент сможет прилететь в Италию.
Сообщается, что аргентинский форвард готов подписать новый контракт, но агент Пауло не смог прилететь в Турин из-за ситуации с пандемией коронавируса. Переговоры начнутся, когда он сможет прибыть в Италию.
26-летнему игроку будет предложено новое соглашение до 2025 года, в рамках которого его нынешняя зарплата в размере €7,5 млн в год будет увеличена, а к условиям контракта будут добавлены выгодные бонусы.
Ранее появлялась информация, что «Ювентус» хочет обменять Дибалу на Неймара.