Дибала продлит контракт с «Ювентусом» до 2025 года

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сегодня, 14:10

По информации итальянских СМИ , «Ювентус» продлит контракт с нападающим до июня 2025 года, как только его агент сможет прилететь в Италию.

Сообщается, что аргентинский форвард готов подписать новый контракт, но агент Пауло не смог прилететь в Турин из-за ситуации с пандемией коронавируса. Переговоры начнутся, когда он сможет прибыть в Италию.

26-летнему игроку будет предложено новое соглашение до 2025 года, в рамках которого его нынешняя зарплата в размере €7,5 млн в год будет увеличена, а к условиям контракта будут добавлены выгодные бонусы.

Ранее появлялась информация, что «Ювентус» хочет обменять Дибалу на Неймара.