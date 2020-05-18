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Дибала продлит контракт с «Ювентусом» до 2025 года

сегодня, 14:10

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» продлит контракт с нападающим Пауло Дибалой до июня 2025 года, как только его агент сможет прилететь в Италию.

Сообщается, что аргентинский форвард готов подписать новый контракт, но агент Пауло не смог прилететь в Турин из-за ситуации с пандемией коронавируса. Переговоры начнутся, когда он сможет прибыть в Италию.

26-летнему игроку будет предложено новое соглашение до 2025 года, в рамках которого его нынешняя зарплата в размере €7,5 млн в год будет увеличена, а к условиям контракта будут добавлены выгодные бонусы.

Ранее появлялась информация, что «Ювентус» хочет обменять Дибалу на Неймара.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 14:18
Хороший контракт успешной игры
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:17
Выходит, про обмен на Неймара - это была утка???
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:12
продлил значит нужен
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:11
Теперь уж никуда не сбежит.
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