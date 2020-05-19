ГлавнаяНовости

Вратарь «Динамо» Сангаре: «У меня нет положительного теста на коронавирус»

сегодня, 15:57

Голкипер московского «Динамо» Дэвид Сангаре опроверг информацию о том, что он сдал положительный тест на коронавирус.

Информация пошла неправильная. На сегодняшний день тест показал, что один из двух показателей крови у меня в норме, а второй чуть выше нормы. Но второй показатель сомнительный — он ниже того порога, чтобы считаться положительным. Чувствую себя отлично, на данный момент у меня нет положительного теста на коронавирус.

Ранее в СМИ появилась информация, что коронавирусом заразились трое футболистов «Динамо». Помимо Сангаре, речь шла о защитнике Романе Евгеньеве («Динамо» подтвердило информацию) и нападающем Сильвестре Игбуне (агент игрока опроверг слух).

Все новости
«Ростов» пожелал Плиеву скорейшего выздоровления
Вчера, 15:24 ФотоКомментарии6
Тарасов: «Наконец-то разрешили тренироваться, и я еду в Казань»
Вчера, 09:50 ФотоКомментарии8
«Мои бутсы уже проросли травой». Ари прокомментировал возобновление сезона
15 мая ФотоКомментарии9
Футболисты РПЛ будут добираться на тренировки в одиночку
15 мая Комментарии6
Новая реальность, где Кокорин — жертва, трудяга и скромный герой
15 маяАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии13
Магкеев: «Юрий Палыч, спасибо за всё!»
14 мая Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Swinsi
Swinsi
сегодня в 16:07
Здоровья!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:02
Напугали всех необоснованно.
drug01
drug01
сегодня в 16:02
Надо будет посмотреть
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:01
Вот и Динамо пришёл.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100