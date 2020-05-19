Вратарь «Динамо» Сангаре: «У меня нет положительного теста на коронавирус»

Голкипер московского «Динамо» опроверг информацию о том, что он сдал положительный тест на коронавирус.

Информация пошла неправильная. На сегодняшний день тест показал, что один из двух показателей крови у меня в норме, а второй чуть выше нормы. Но второй показатель сомнительный — он ниже того порога, чтобы считаться положительным. Чувствую себя отлично, на данный момент у меня нет положительного теста на коронавирус.