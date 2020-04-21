«Барселона» продаст права на название стадиона ради борьбы с коронавирусом

«Барселона» объявила о передаче прав на название стадиона «Камп Ноу» собственному фонду. Организация займется поиском спонсора, который получит права на нейминг стадиона. Контракт будет заключен на следующий сезон. Все вырученные средства пойдут на научно-исследовательские проекты, направленные на изучение методов лечения от коронавируса.
Ранее сообщалось, что «Барселона» передала больницам 15 тысяч комплектов защиты.
Это чтобы свести к минимуму, и хоть как то войти в Fair play
Ведь никто же не ожидал такого поворота с короновирусом, верно сеньор мошенник-бартомеу.
Короче, Барса - это давно клуб номер 1 в плане бизнеса, где крутятся лярды.
Спросите, а почему ПСЖ и МС так не могут?
Ответ: Связи, друг, везде нужны связи.
Во как....
Это чтобы свести к минимуму, и хоть как то войти в Fair play
Ведь никто же не ожидал такого поворота с короновирусом, верно сеньор мошенник-бартомеу.
Короче, Барса - это давно клуб номер 1 в плане бизнеса, где крутятся лярды.
Спросите, а почему ПСЖ и МС так не могут?
Ответ: Связи, друг, везде нужны связи.
Во как....
тогда - красиво !
тогда - красиво !