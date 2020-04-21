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«Барселона» продаст права на название стадиона ради борьбы с коронавирусом

21 апреля 2020, 19:41

«Барселона» объявила о передаче прав на название стадиона «Камп Ноу» собственному фонду. Организация займется поиском спонсора, который получит права на нейминг стадиона. Контракт будет заключен на следующий сезон. Все вырученные средства пойдут на научно-исследовательские проекты, направленные на изучение методов лечения от коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Барселона» передала больницам 15 тысяч комплектов защиты.

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амурец
амурец
22 апреля в 00:11
Скорее средства пойдут на зарплату ненасытного гнома
The Method Man
The Method Man
21 апреля в 22:01, ред.
АХахаха, ох уж этот Бартоломеу, подлец.

Это чтобы свести к минимуму, и хоть как то войти в Fair play

Ведь никто же не ожидал такого поворота с короновирусом, верно сеньор мошенник-бартомеу.

Короче, Барса - это давно клуб номер 1 в плане бизнеса, где крутятся лярды.

Спросите, а почему ПСЖ и МС так не могут?
Ответ: Связи, друг, везде нужны связи.

Во как....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
21 апреля в 21:31
Скорее ради наполнения раздеребанненого бюджета клуба.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 20:48
афирюги)))
112910415
112910415
21 апреля в 20:03
точно ради борьбы ?
тогда - красиво !
xkdyx3j_rn76
xkdyx3j_rn76
21 апреля в 19:41
Все бросаем на борьбу.
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