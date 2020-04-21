«Барселона» продаст права на название стадиона ради борьбы с коронавирусом

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21 апреля 2020, 19:41

«Барселона» объявила о передаче прав на название стадиона «Камп Ноу» собственному фонду. Организация займется поиском спонсора, который получит права на нейминг стадиона. Контракт будет заключен на следующий сезон. Все вырученные средства пойдут на научно-исследовательские проекты, направленные на изучение методов лечения от коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Барселона» передала больницам 15 тысяч комплектов защиты.