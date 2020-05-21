ГлавнаяНовости

Безуглов: «Тренерам и врачам РПЛ нужно показать ювелирную работу»

сегодня, 01:38

Глава медицинского комитета РФС и врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о медицинском регламенте, который был разработан для возобновления футбольного сезона в Германии в условиях пандемии коронавируса.

Надо понимать, что нормативная документация, регламентирующая поведение в таких ситуациях, разная. У нас в стране она одна из самых строгих в мире. Думаю, то, что делается в Германии, более чем достаточно для того, чтобы контролировать случаи возникновения новой коронавирусной инфекции. Радует, что в Германии большая часть футбольного сообщества единогласно приняла решение о возобновлении чемпионата. Надеюсь, что РПЛ тоже по этому пути пойдёт. Хотя необходимо провести громаднейшую работу для того, чтобы минимизировать риск инфицирования.

Медицинские штабы не дремали, готовились к возможному возобновлению. Здесь больше вопросов к тренерам по физподготовке и главным тренерам команд. Думаю, что трёх недель тренировок в общей группе должно хватить. Понятно, что тренеры будут использовать всю ширину скамейки. Пять замен — это плюс, это поможет поддерживать интенсивность игры и снизить возможность травматизма. Здесь требуется тренерам и врачам показать ювелирную работу. Если всё будет правильно сделано, проблем никаких не будет. Думаю, что двигательная активность футболистов снизится в высоких зонах, но для рядового зрителя картинка сильно не поменяется.

Ранее владелец «Удинезе» Джампаоло Поццо выразил мнение, что у Бундеслиги не получилось успешно возобновить сезон.

Все новости
Сенников: «Принципиально важно полноценно доиграть сезон»
Сегодня, 03:24 Комментарии4
Бывший врач «Спартака» Лю: «Пока о возобновлении РПЛ говорить сложно»
Сегодня, 02:07 Комментарии1
Червиченко: «Возможно, клубы пытаются саботировать возобновление РПЛ»
Сегодня, 01:14 Комментарии3
Широков: «Решение продлить контракт с Ганчаренко выглядит логичным»
Вчера, 17:54 Комментарии13
Экс-врач «Спартака»: «Неразрешение занятий спортом на воздухе – ошибка»
Вчера, 17:17 Комментарии9
Габулов рассказал о своих кумирах детства
Вчера, 16:07 Комментарии8
Обсудить
Все комментарии
xzam4eft7npc
xzam4eft7npc
сегодня в 02:26
Пусть у них всё получится
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100