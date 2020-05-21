Сенников: «Принципиально важно полноценно доиграть сезон»

Бывший защитник сборной России выступил за возобновление сезона в чемпионате России, несмотря на новые случаи заражения коронавирусом среди игроков РПЛ .

Насколько я знаю, команды собираются в полном составе и начинают тренироваться только после того, как все пройдут тестирование на коронавирус. Если кто-то окажется заражён, то он отправится на самоизоляцию и не будет контактировать с одноклубниками. Сейчас игрокам для их же безопасности даже лучше находиться в команде под контролем врачей, чем дома без тренировок. Когда у команд начнутся сборы, рисков заразиться почти не останется. Тем более игроков постоянно будут тестировать. Уверен, если все станут чётко соблюдать правила нового медицинского регламента, никаких проблем не возникнет.

На мой взгляд, принципиально важно полноценно доиграть сезон. Прежде всего, это нужно самим футболистам. Представляете, у них зимой был перерыв три месяца, потом немного поиграли, и ещё полгода перерыв. Когда спортсмен не играет, он деградирует. Любой футболист тренируется, чтобы играть — это вся его жизнь, и как без этого существовать, я не представляю.