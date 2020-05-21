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Сенников: «Принципиально важно полноценно доиграть сезон»

сегодня, 03:24

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников выступил за возобновление сезона в чемпионате России, несмотря на новые случаи заражения коронавирусом среди игроков РПЛ.

Насколько я знаю, команды собираются в полном составе и начинают тренироваться только после того, как все пройдут тестирование на коронавирус. Если кто-то окажется заражён, то он отправится на самоизоляцию и не будет контактировать с одноклубниками. Сейчас игрокам для их же безопасности даже лучше находиться в команде под контролем врачей, чем дома без тренировок. Когда у команд начнутся сборы, рисков заразиться почти не останется. Тем более игроков постоянно будут тестировать. Уверен, если все станут чётко соблюдать правила нового медицинского регламента, никаких проблем не возникнет.

На мой взгляд, принципиально важно полноценно доиграть сезон. Прежде всего, это нужно самим футболистам. Представляете, у них зимой был перерыв три месяца, потом немного поиграли, и ещё полгода перерыв. Когда спортсмен не играет, он деградирует. Любой футболист тренируется, чтобы играть — это вся его жизнь, и как без этого существовать, я не представляю.

Вчера стало известно о случае заражения в «Краснодаре». Полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов сообщил, что переболел коронавирусом.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 03:51
давно пора пусть без зрителей , но с показом по ТВ...
Foxes
Foxes
сегодня в 03:33
По любому надо доиграть сезон!
9u4kj2w4q54h
9u4kj2w4q54h
сегодня в 03:27
Уверен, что доиграем сезон
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:27
Все хотят доиграть, но вот получится ли???
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