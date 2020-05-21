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Бывший врач «Спартака» Лю: «Пока о возобновлении РПЛ говорить сложно»

сегодня, 02:07

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен высказал мнение о текущей ситуации с коронавирусом в России. По его мнению, возобновлять футбольный сезон в стране ещё рано.

На данный момент ситуация очень опасна, и сложно говорить о возобновлении сезона. Речь не о том, что есть случаи заражения в конкретных командах, а об общей ситуации в стране. В Москве каждый день фиксируют по несколько тысяч новых случаев заболевания. Когда эта отметка снизится до 300–500 человек, станет уже спокойней. При этом никто не знает, какая будет динамика дальше.

Когда команды начнут полноценно готовиться, даже заболевание одного игрока может серьёзно сказаться на остальном коллективе. Ведь они постоянно будут в контакте: вместе бегать, обедать и ходить в тренажёрный зал, а это достаточно небольшое помещение, где мало свежего воздуха. Мне кажется, самое главное в этой ситуации — здоровье. Любая ошибка может привести к большой трагедии.

Напомним, 15 мая РФС объявил о том, что чемпионат России будет возобновлён 21 июня.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:13
Посмотрим , что будет дальше???
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