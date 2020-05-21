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Минспорт России поддержал решение РФС о возобновлении сезона в РПЛ

сегодня, 18:49

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о возобновлении чемпионата России по футболу с 21 июня и напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности во время пандемии коронавируса.

Министерство спорта Российской Федерации поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза о возобновлении сезона Российской Премьер-лиги. Это большое событие, которого с нетерпением ждали спортсмены и болельщики.

Но, безусловно, в сложившейся ситуации с пандемией крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности. Ранее минспорт России разработал рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в сфере физической культуры и спорта в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

На первом этапе предусмотрена организация и проведение профессиональными спортивными лигами соревнований по командным игровым видам спорта без привлечения зрителей. В регламенте РФС прописаны соответствующие стандарты безопасности, при соблюдении которых можно тренироваться и проводить соревнования.

Уверен, болельщики с пониманием отнесутся к тому, что на данном этапе они будут следить за игрой любимых команд из дома.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:11
Ещё не факт что начнут.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:07
Благословение Вовы получили.
Брулин
Брулин
сегодня в 19:38
Правильно, пусть миллионеры немного побегают
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:18
Поддержали значит будет
112910415
112910415
сегодня в 19:13
уровень официальной поддержки повышается, однако !
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:12
хорошо что так))))
shlomo
shlomo
сегодня в 19:05
Пора бы уже и играть...ждем...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:59
Да все только за!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 18:56
Это отрадно.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:50
Так и надо было!!!
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