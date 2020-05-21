Минспорт России поддержал решение РФС о возобновлении сезона в РПЛ

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о возобновлении чемпионата России по футболу с 21 июня и напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности во время пандемии коронавируса.

Министерство спорта Российской Федерации поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза о возобновлении сезона Российской Премьер-лиги. Это большое событие, которого с нетерпением ждали спортсмены и болельщики.

Но, безусловно, в сложившейся ситуации с пандемией крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности. Ранее минспорт России разработал рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в сфере физической культуры и спорта в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

На первом этапе предусмотрена организация и проведение профессиональными спортивными лигами соревнований по командным игровым видам спорта без привлечения зрителей. В регламенте РФС прописаны соответствующие стандарты безопасности, при соблюдении которых можно тренироваться и проводить соревнования.

Уверен, болельщики с пониманием отнесутся к тому, что на данном этапе они будут следить за игрой любимых команд из дома.