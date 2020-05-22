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Видаль: «Счастлив в „Барселоне“. Хочу остаться здесь»

сегодня, 05:13

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль в прямом эфире в инстаграме признался, что не хочет покидать каталонский клуб.

Я счастлив в «Барселоне» и, конечно, хочу остаться здесь. Чувствую себя готовым лучше чем когда-либо. У меня здесь замечательные друзья.

За всю карьеру у меня никогда не было столько времени на подготовку. Готов к тому, что ждёт нас впереди, как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате. Мы лидируем в таблице, и у нас есть ещё одна игра, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Недавно сообщалось, что «Барселона» предложила «Ювентусу» Видаля в обмен на Миралема Пьянича. Однако туринский клуб ответил отказом.

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izrafel
izrafel
сегодня в 07:28
Обмен не получился...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:20
Не хочешь, так не покидай...
asraeil
asraeil
сегодня в 07:14
Доказывай игрой...
ДСА
ДСА
сегодня в 06:37
Лишь бы давали играть.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:36
На Пьянича не пошло значит будет в Барсе.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 05:48
гном решит нужен ты или нет.
bkdjf82vqsct
bkdjf82vqsct
сегодня в 05:34
Это уж как дном скажет
ОПС
ОПС
сегодня в 05:16
Ну и оставайся, раз так хорошо.
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