Видаль: «Счастлив в „Барселоне“. Хочу остаться здесь»

Полузащитник «Барселоны» в прямом эфире в инстаграме признался, что не хочет покидать каталонский клуб.

Я счастлив в «Барселоне» и, конечно, хочу остаться здесь. Чувствую себя готовым лучше чем когда-либо. У меня здесь замечательные друзья.

За всю карьеру у меня никогда не было столько времени на подготовку. Готов к тому, что ждёт нас впереди, как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате. Мы лидируем в таблице, и у нас есть ещё одна игра, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.