Журналист: «„Милан“ хочет арендовать Йовича на 2 года с опцией выкупа»

Итальянский журналист Николо Шира раскрыл подробности переговоров «Милана» по нападающему «Реала» Луке Йовичу.
Приоритетным вариантом «Милана» на позицию форварда на следующий сезон является Лука Йович, который в ближайшие месяцы может покинуть «Реал».
«Россонери» работают над двухгодичной арендой с правом выкупа. Однако, его зарплата (5 млн евро в год без учёта бонусов) считается слишком высокой. Переговоры продолжаются.
Ранее сообщалось, что конкурентом «Милана» в борьбе за 22-летнего серба является «Арсенал».