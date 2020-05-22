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Журналист: «„Милан“ хочет арендовать Йовича на 2 года с опцией выкупа»

сегодня, 02:17

Итальянский журналист Николо Шира раскрыл подробности переговоров «Милана» по нападающему «Реала» Луке Йовичу.

Приоритетным вариантом «Милана» на позицию форварда на следующий сезон является Лука Йович, который в ближайшие месяцы может покинуть «Реал».

«Россонери» работают над двухгодичной арендой с правом выкупа. Однако, его зарплата (5 млн евро в год без учёта бонусов) считается слишком высокой. Переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что конкурентом «Милана» в борьбе за 22-летнего серба является «Арсенал».

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:04
не думаю что этот вариант будет интересен хозяевам))))
VIPded
VIPded
сегодня в 07:33
Хороший вариант.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
сегодня в 07:28
Хорошо бы, В Милане мог заиграть
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:38
Тут Милан явно не потянет.
рус фан
рус фан
сегодня в 03:30
Йовича Реал может в аренду отдать вдруг в Италии окрепнет и заиграет, но надо сначала нового форварда приобрести, типо то же талантливого и молодого, например Холланда.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:53
Не проще сразу выкупить?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:36
У меня тоже в группе очки не плюсанули, в отличии от общего рейтинга.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:21
У Милана на зарплату денег нет.
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