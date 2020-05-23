Игрок сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018 на аукционе

Сообщается, что футболист сборной Франции продал на аукционе золотую медаль ЧМ-2018.
Имя игрока, который выставил награду на продажу, не разглашается. Медаль была продана за 66 тыс. евро.
Также на аукционе были проданы золотые медали ЧМ-1994 и ЧМ-2002, выигранные Бразилией. За них было выручено 44 тыс. евро и 46 тыс. соответственно.
Продавали и будут продавать. Родину продают! А тут кусок металла).
Продавали и будут продавать. Родину продают! А тут кусок металла).
--Это когда золотые медали идут с аукциона.
--Это когда золотые медали идут с аукциона.