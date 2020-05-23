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Игрок сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018 на аукционе

сегодня, 09:52

Сообщается, что футболист сборной Франции продал на аукционе золотую медаль ЧМ-2018.

Имя игрока, который выставил награду на продажу, не разглашается. Медаль была продана за 66 тыс. евро.

Также на аукционе были проданы золотые медали ЧМ-1994 и ЧМ-2002, выигранные Бразилией. За них было выручено 44 тыс. евро и 46 тыс. соответственно.

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Все комментарии
marvel777
marvel777
сегодня в 10:49
Адил Рами по ходу)
Baggio R.
Baggio R. ответ truffagldino (раскрыть)
сегодня в 10:41
Например, Роналдо в 1994?
Eddja
Eddja
сегодня в 10:41
Это не от голода.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:40
Саленко золотую бутсу продал, а этот инкогнито медаль.
Продавали и будут продавать. Родину продают! А тут кусок металла).
Roman73
Roman73
сегодня в 10:28
Что такое кризис ?
--Это когда золотые медали идут с аукциона.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
сегодня в 10:26
Смысл тогда в футбол играть?
zsb1961
zsb1961
сегодня в 10:25
Неуважение к себе!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:16
На похмелку))
ОПС
ОПС
сегодня в 10:12
Неужели нищета заставила продать? Что то не верится.
truffagldino
truffagldino
сегодня в 10:08
Ни одной игры на чемпионате не сыграл а медаль получил.Заслуженную медаль вряд ли продадут.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:55
Кто то видно проигрался???
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:54
Неплохие вроде контракты у игроков сборных...зачем медаль продавать?..непонятно
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