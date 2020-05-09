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Головин попал в число претендентов на звание лучшего разыгрывающего Лиги 1

сегодня, 18:33

Французское изделие L’Equipe на своем сайте проводит опрос на звание лучшего разыгрывающего / второго нападающего Лиги 1.

На эту награду претендуют полузащитник «Монако» Александр Головин, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, полузащитник «Марселя» Димитри Пайет и хавбек «Монпелье» Флоран Молле.

Нестабильность «Монако» не облегчила адаптацию российского полузащитника в Лиге 1. Но у него есть магия в ногах. Хоть ему и не хватает эффективности в завершении атак, он зарекомендовал себя как дирижер «Монако». Он является лидером команды по числу точных передач на чужую половину поля (163). У ближайшего преследователя на 81 пас меньше.

Напомним, что ранее Головин был признан самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции.

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VIPded
VIPded
сегодня в 19:01
Номинация с Мбаппе и Пайетом уже дорогого стоит. Молодчага Санька!
коrn3512
коrn3512
сегодня в 18:41
Здесь, в рпл, цыпленок никуда не попадал, ни в какие топы, видать во Франции кальян забористей
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 18:40
Ну тут Мбаппе абсолютно вне конкуренции.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:36
рано ему попадать то))))))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:35
Агент неплохо постарался.
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