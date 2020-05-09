Головин попал в число претендентов на звание лучшего разыгрывающего Лиги 1

Французское изделие L’Equipe на своем сайте проводит опрос на звание лучшего разыгрывающего / второго нападающего Лиги 1.

На эту награду претендуют полузащитник «Монако» , форвард ПСЖ , полузащитник «Марселя» и хавбек «Монпелье» .

Нестабильность «Монако» не облегчила адаптацию российского полузащитника в Лиге 1. Но у него есть магия в ногах. Хоть ему и не хватает эффективности в завершении атак, он зарекомендовал себя как дирижер «Монако». Он является лидером команды по числу точных передач на чужую половину поля (163). У ближайшего преследователя на 81 пас меньше.