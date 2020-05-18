Сезон в чемпионате Шотландии завершён досрочно. Чемпион — «Селтик»

Шотландская футбольная Лига приняла решение завершить нынешний сезон досрочно, сообщается на официальном сайте организации.
Итоговое положение команд в турнирной таблице рассчитали по средним показателям очков за матч на момент приостановки соревнований в марте.
Таким образом, чемпионом Шотландии сезона-2019/20 стал «Селтик», обошедший «Рейнджерс» на 13 очков. Покидает лигу с 12-го места «Хартс».
И потом если тебе за 30ник, то должен был встретить их гегемонию
И потом если тебе за 30ник, то должен был встретить их гегемонию
- ведь могут же нормальные решения принимать!)))
- ведь могут же нормальные решения принимать!)))