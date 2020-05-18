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Сезон в чемпионате Шотландии завершён досрочно. Чемпион — «Селтик»

сегодня, 15:04

Шотландская футбольная Лига приняла решение завершить нынешний сезон досрочно, сообщается на официальном сайте организации.

Итоговое положение команд в турнирной таблице рассчитали по средним показателям очков за матч на момент приостановки соревнований в марте.

Таким образом, чемпионом Шотландии сезона-2019/20 стал «Селтик», обошедший «Рейнджерс» на 13 очков. Покидает лигу с 12-го места «Хартс».

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Все комментарии
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 16:25
За Хартс обидно
RUSTY8
RUSTY8 ответ матос (раскрыть)
сегодня в 16:17
Зачем. Кельты ведь прикольнее.

И потом если тебе за 30ник, то должен был встретить их гегемонию
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 16:11
Там всё понятно. Коронавирус или нет его - всё равно Селтик..
Faustello
Faustello
сегодня в 15:59
Мещеряков:
- ведь могут же нормальные решения принимать!)))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:51
Никто сомневался в Селтике
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:45
очередной кабинетный чемпион))) перевелись настоящие горцы))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:43
Хартсу не повезло.
матос
матос
сегодня в 15:36
надеюсь увижу в своей жизни гегемонию Рейнджерс ....
АлисаMan
АлисаMan
сегодня в 15:33
Правильно все сделали,пусть спокойно пережидают эпидемию и спокойно готовятся к следующему сезону,на одном сезоне свет клином не сошёлся,думаю и болельщики правильно всё воспримут
particular
particular
сегодня в 15:23
В общем-то, всё очевидно... Разброс по очкам в таблице сделал решение почти бесспорным... Даже Хартсу, особо, нет смысла дёргаться...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:20
Кто завершает а кто нет
Nevastol
Nevastol
сегодня в 15:06, ред.
Мудро поступили шотландцы.
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