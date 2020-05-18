Сезон в чемпионате Шотландии завершён досрочно. Чемпион — «Селтик»

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сегодня, 15:04

Шотландская футбольная Лига приняла решение завершить нынешний сезон досрочно, сообщается на официальном сайте организации.

Итоговое положение команд в турнирной таблице рассчитали по средним показателям очков за матч на момент приостановки соревнований в марте.

Таким образом, чемпионом Шотландии сезона-2019/20 стал «Селтик», обошедший «Рейнджерс» на 13 очков. Покидает лигу с 12-го места «Хартс».