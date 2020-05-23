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Подбельцев стал игроком «Факела»

сегодня, 11:04

Пресс-служба «Факела» сообщает, что клуб подписал контракт с нападающим Александром Подбельцевым.

Ранее  27-летний футболист выступал за «Чайку» из Песчанокопского. В 57 матчах турниров ФНЛ, ПФЛ и Кубка России он забил 21 гол.

Напомним, что недавно полузащитник Роман Акбашев также стал игроком «Факела».

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Все комментарии
dadrail
dadrail
сегодня в 11:22
Посмотрим на его игру....забивает не много
ОПС
ОПС
сегодня в 11:16
Удачи в игре!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:14
Такого не знаю.
drug01
drug01
сегодня в 11:06
поздравляем! Удачи!!!!
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