Подбельцев стал игроком «Факела»

Пресс-служба «Факела» сообщает, что клуб подписал контракт с нападающим Александром Подбельцевым.
Ранее 27-летний футболист выступал за «Чайку» из Песчанокопского. В 57 матчах турниров ФНЛ, ПФЛ и Кубка России он забил 21 гол.
Подбельцев — в «Факеле»! 🔥— ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) May 22, 2020
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Очередным плодом селекционной работы «Факела» стало подписание контракта с Александром Подбельцевым.
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Напомним, что недавно полузащитник Роман Акбашев также стал игроком «Факела».