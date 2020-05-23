«Интер» отклонил предложение ПСЖ по Икарди

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сегодня, 13:02

По данным Sky Sport Italia и La Gazzetta dello Sport, «Интер» не захотел продавать нападающего в ПСЖ .

Напомним, что в данный момент Икарди выступает за парижский клуб на правах аренды. Недавно стало известно, что парижане предлагали за форварда 50 млн евро + 10 млн в качестве бонусов. Однако такая сумма не устроила руководство «Интера». Отмечается, что миланцы готовы рассматривать предложения от 70 млн евро.