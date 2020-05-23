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«Интер» отклонил предложение ПСЖ по Икарди

сегодня, 13:02

По данным Sky Sport Italia и La Gazzetta dello Sport, «Интер» не захотел продавать нападающего Мауро Икарди в ПСЖ.

Напомним, что в данный момент Икарди выступает за парижский клуб на правах аренды. Недавно стало известно, что парижане предлагали за форварда 50 млн евро + 10 млн в качестве бонусов. Однако такая сумма не устроила руководство «Интера». Отмечается, что миланцы готовы рассматривать предложения от 70 млн евро.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:29
Кроме ПСЖ все равно больше никто не даст.
Nazi
Nazi
сегодня в 13:23
Хорошо, если сделка сорвется, не нравится мне этот икарди, да еще с женой своей истеричной в придачу. Пусть валит куда угодно из славного города Парижа..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:17
Я сейчас с телефона, поэтому со ссылками полный швах ;) но посмотрел у себя и выбрал кнопку Версия для ПК, там новая версия сайта и переход тоже есть. Но пока не выбрал точный счет, меньжуюсь ;)
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 13:15
Это стиль картонного недоразумения - сами идут ко дну и всех за собой тянут)))
Туда им и дорога - в Джаханнаму
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Аpбитр (раскрыть)
сегодня в 13:10
Спасибо за инфу. Для меня главное, что не придется прыгать с одной версии сайта на другую.
Или придётся?
beefs
beefs
сегодня в 13:04
значит самим нужен....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:03
мало дали денег.
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