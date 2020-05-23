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«Лестер» лидирует в борьбе за Лаллану

сегодня, 16:54

«Лестер» лидирует в борьбе за полузащитника «Ливерпуля» Адама Лаллану. Хавбеком «красных» интересуются несколько клубов АПЛ, и «лисы» на данный момент являются главными претендентами на подписание контракта с игроком, сообщают британские СМИ.

Контракт Лалланы с «Ливерпулем» истекает по окончании нынешнего сезона. Ожидается, что полузащитник покинет клуб в качестве свободного агента.

По слухам, Лалланой интересуются «Арсенал», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Также сообщалось, что игроком планирует усилиться «Эвертон».

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Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 20:41
Спасибо ему за все много пользы принес команде,выйграл лч и Апл.пожелаем удачи.
Alpribas
Alpribas
сегодня в 17:35
Удачи!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
сегодня в 17:31
Всяко лучше чем в запасе у Клопа, интересно было бы на него у Анчелотте посмотреть, футболист он так то неплохой, но до конца не нашёл себя
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:02
Лидерство можно и потерять..
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