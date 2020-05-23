«Лестер» лидирует в борьбе за Лаллану

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сегодня, 16:54

«Лестер» лидирует в борьбе за полузащитника «Ливерпуля» . Хавбеком «красных» интересуются несколько клубов АПЛ , и «лисы» на данный момент являются главными претендентами на подписание контракта с игроком, сообщают британские СМИ .

Контракт Лалланы с «Ливерпулем» истекает по окончании нынешнего сезона. Ожидается, что полузащитник покинет клуб в качестве свободного агента.

По слухам, Лалланой интересуются «Арсенал», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Также сообщалось, что игроком планирует усилиться «Эвертон».