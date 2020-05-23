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«Ювентус» планирует купить Холанда летом 2021 года

сегодня, 14:31

«Ювентус» вынашивает планы по приобретению форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Туринцы намерены активировать опцию выкупа игрока за 75 миллионов евро летом 2021 года, пишет источник со ссылкой на Tuttosport.

Указывается, что «Юве» также может усилиться форвардом «Наполи» Аркадиушем Миликом. Не исключено, что этот нападающий пополнит состав туринского клуба в ближайшее трансферное окно.

Отметим, по данным СМИ, на Холанда также претендует «Реал». Помимо этого, сообщалось об интересе к игроку со стороны ПСЖ.

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Все комментарии
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 20:32, ред.
Админ, а комент в этой теме от 19:09 не оскорбление?
Данный клоновод у вас в почёте?) Снова двойные стандарты.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 19:04
Это было бы очень даже хорошо. ...только не в Реал...и тем более Псж
SuperGobb
SuperGobb ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:57
Так отдыхай, аха-ха)
STVA 1
STVA 1 ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 18:41
Ты у меня утомил.
SuperGobb
SuperGobb ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:38
И что из этого? Эти пенсионеры рвут всех как тузик грелку, если Оливеры или Чакиры не мешают.
Вспоминай как рвали в плове бурсу и реалку, аха-ха)
На посошок
На посошок
сегодня в 18:35
Всё правильно. Нужно понаблюдать за ним. Может как часто и бывает оказаться пшиком, типа Пёнтека. )))
juvenale
juvenale ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:32
в будущем думай, что пишешь *
STVA 1
STVA 1 ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 17:22
Тяжело человеку объяснять, если он не понимает. Да и не обязан Всего хорошего.
juvenale
juvenale ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 16:47
и что в этом плохого?и поконкретнее про пенсов....если для тебя 29-30 лет пенсионер....
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 16:02
Это вполне может произойти, раз в прошлом году Ювентус выиграл борьбу за де Лигта
STVA 1
STVA 1 ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 15:39
Да мне фиолетово кому говорить. Вы любите подбирать пенсов и бесконтрактников, а потом распихиваете их по миру. Можешь ещё посмеяться))
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 15:34
    juvenale
    juvenale ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 14:56
    скажи это Де Лихту и Роналду хаха
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 14:55
    всех купим
    Mekail
    Mekail
    сегодня в 14:43
    Могут перекупить другие...
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 14:42
    Планирует в 2021 а купят когда Холанду стукнет 34 лет
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 14:37
    В 2041 как раз созреет.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 14:34
    Типа плановая экономика...
    STVA 1
    STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 14:34, ред.
    Ювентус бабла пожалеет... Будут ждать конца контракта как всегда.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 14:33
    На парня такая очередь выстроилась, конца не видно.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 14:32
    Много ещё воды утечет...
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