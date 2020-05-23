«Ювентус» планирует купить Холанда летом 2021 года

«Ювентус» вынашивает планы по приобретению форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Туринцы намерены активировать опцию выкупа игрока за 75 миллионов евро летом 2021 года, пишет источник со ссылкой на Tuttosport.
Указывается, что «Юве» также может усилиться форвардом «Наполи» Аркадиушем Миликом. Не исключено, что этот нападающий пополнит состав туринского клуба в ближайшее трансферное окно.
Отметим, по данным СМИ, на Холанда также претендует «Реал». Помимо этого, сообщалось об интересе к игроку со стороны ПСЖ.
Данный клоновод у вас в почёте?) Снова двойные стандарты.
Данный клоновод у вас в почёте?) Снова двойные стандарты.
Вспоминай как рвали в плове бурсу и реалку, аха-ха)
Вспоминай как рвали в плове бурсу и реалку, аха-ха)