«Ювентус» планирует купить Холанда летом 2021 года

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сегодня, 14:31

«Ювентус» вынашивает планы по приобретению форварда дортмундской «Боруссии» . Туринцы намерены активировать опцию выкупа игрока за 75 миллионов евро летом 2021 года, пишет источник со ссылкой на Tuttosport.

Указывается, что «Юве» также может усилиться форвардом «Наполи» Аркадиушем Миликом. Не исключено, что этот нападающий пополнит состав туринского клуба в ближайшее трансферное окно.