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«Энергетик-БГУ» вырвал победу в концовке игры с «Ислочью»

сегодня, 20:23
ИслочьЛоготип футбольный клуб Ислочь (Минск)1 : 2Логотип футбольный клуб Энергетик-БГУ (Минск)Энергетик-БГУМатч завершен

«Ислочь» в домашней встрече 10-го тура чемпионата Беларуси уступила «Энергетику-БГУ». «Ислочь» (15 очков) находится на шестом месте, «Энергетик-БГУ» (21 балл) — второй.

«Ислочь» — «Энергетик-БГУ» 1:2
Голы: Стефен 27 (пенальти) — Яшихбаев 13 (пенальти), Юдчитс 90+2

«Ислочь»: Хаткевич, Карпович, Концевой, Янушкевич, Цвейба, Стефен, Мельник (Лисовский 74, Адегбола 90+1), Патоцкий, Папуш, Холодинский (Некрашевич 82), Янсане
Главный тренер: Жуковский Виталий.

«Энергетик-БГУ»: Леско, Свирепа, Шкурдюк, Юдчитс, Мосаханян (Совпель 46), Бакич (Атеменге 71), Носко, Мавату, Умаров (Гирс 78), Яшихбаев
Главный тренер: Белявский Владимир.

Предупреждения: Яшихбаев 59, Цвейба 69, Холодинский 81, Свирепа 90+1

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:24
Так я тебе ранее говорил как раз об этом, что это всё баловство и надо с улыбкой ко всему относиться. Тут каждый преследует свои интересы, а все разговоры о чистоте конкурса и благородстве, типа "мне ничего не нужно" выглядят странно, а иначе зачем об этом говорить?
Если тебя не интересуют призы играй молча в своё удовольствие.
Ну, а насчёт попадания в группу, если я не ошибаюсь там не ограниченно, только надо кнопку нажать.
Almazny
Almazny
сегодня в 21:14
БГУ с победой!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:13
Из всего прочитанного выделю припечатывание клоновода -борца с клоноводами!
Никому не плюсую -баловство это всё, просто угораю, читая комменты!
От себя добавлю, что со следующего месяца попробую себя в ставках на счёт.
Если попаду в состав группы...
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 20:24
Красавцы студенты! С победой!!
shlomo
shlomo
сегодня в 20:23
Так и поставил...:)))
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