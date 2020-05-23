«Энергетик-БГУ» вырвал победу в концовке игры с «Ислочью»

«Ислочь» в домашней встрече 10-го тура чемпионата Беларуси уступила «Энергетику-БГУ». «Ислочь» (15 очков) находится на шестом месте, «Энергетик-БГУ» (21 балл) — второй.
«Ислочь» — «Энергетик-БГУ» 1:2
Голы: Стефен 27 (пенальти) — Яшихбаев 13 (пенальти), Юдчитс 90+2
«Ислочь»: Хаткевич, Карпович, Концевой, Янушкевич, Цвейба, Стефен, Мельник (Лисовский 74, Адегбола 90+1), Патоцкий, Папуш, Холодинский (Некрашевич 82), Янсане
Главный тренер: Жуковский Виталий.
«Энергетик-БГУ»: Леско, Свирепа, Шкурдюк, Юдчитс, Мосаханян (Совпель 46), Бакич (Атеменге 71), Носко, Мавату, Умаров (Гирс 78), Яшихбаев
Главный тренер: Белявский Владимир.
Предупреждения: Яшихбаев 59, Цвейба 69, Холодинский 81, Свирепа 90+1
Ранее «Слуцк» сыграл вничью с «Рухом».
Если тебя не интересуют призы играй молча в своё удовольствие.
Ну, а насчёт попадания в группу, если я не ошибаюсь там не ограниченно, только надо кнопку нажать.
Если тебя не интересуют призы играй молча в своё удовольствие.
Ну, а насчёт попадания в группу, если я не ошибаюсь там не ограниченно, только надо кнопку нажать.
Никому не плюсую -баловство это всё, просто угораю, читая комменты!
От себя добавлю, что со следующего месяца попробую себя в ставках на счёт.
Если попаду в состав группы...
Никому не плюсую -баловство это всё, просто угораю, читая комменты!
От себя добавлю, что со следующего месяца попробую себя в ставках на счёт.
Если попаду в состав группы...