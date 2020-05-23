«Боруссия» Д взяла верх над «Вольфсбургом»

Дортмундская «Боруссия» в гостевом матче Бундеслиги обыграла «Вольфсбург». «Шмели» (57 очков) располагаются на втором месте в турнирной таблице, «волки» (39 баллов) — шестые.
Вольфсбург, стадион Фольксваген
«Вольфсбург» — «Боруссия» 0:2 (0:1)
Голы: Геррейру 32, Хакими 78
«Вольфсбург»: Кастелс, Мбабу, Понграчич, Брукс, Русийон (Клаус 64), Штеффен, Шлагер, Арнольд, Мехмеди (Сантос Са 85), Вегхорст, Гинчек (Брекало 64)
Главный тренер: Глазнер Оливер.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс (Джан 46), Аканджи, Хакими, Дилейни (Балерди 83), Дахуд, Геррейру (Шмельцер 83), Азар (Рейна 79), Брандт (Санчо 65), Холанд
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Дилейни 55, Гинчек 61, Брукс 66, Азар 74, Арнольд 86, Шлагер 90+2
Удаление: Клаус 82
Судья: Зиберт Даниэль.
В параллельном матче «Байер» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию».