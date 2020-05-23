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«Боруссия» Д взяла верх над «Вольфсбургом»

сегодня, 18:42
ВольфсбургЛоготип футбольный клуб Вольфсбург0 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» в гостевом матче Бундеслиги обыграла «Вольфсбург». «Шмели» (57 очков) располагаются на втором месте в турнирной таблице, «волки» (39 баллов) — шестые.

Вольфсбург, стадион Фольксваген

«Вольфсбург» — «Боруссия» 0:2 (0:1)
Голы: Геррейру 32, Хакими 78

«Вольфсбург»: Кастелс, Мбабу, Понграчич, Брукс, Русийон (Клаус 64), Штеффен, Шлагер, Арнольд, Мехмеди (Сантос Са 85), Вегхорст, Гинчек (Брекало 64)
Главный тренер: Глазнер Оливер.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс (Джан 46), Аканджи, Хакими, Дилейни (Балерди 83), Дахуд, Геррейру (Шмельцер 83), Азар (Рейна 79), Брандт (Санчо 65), Холанд
Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Дилейни 55, Гинчек 61, Брукс 66, Азар 74, Арнольд 86, Шлагер 90+2

Удаление: Клаус 82

Судья: Зиберт Даниэль.

В параллельном матче «Байер» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию».

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Все комментарии
zsb1961
zsb1961
сегодня в 20:55
Дортмунд с победой!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 20:18
Браво!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 20:11
Холанд сдулся
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 20:10
Ничего неожиданного.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 20:09
Дортмунд с победой. Геррейру молодчик , в 2х играх 3 гола , отличный результат для защитника.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 19:44
Дортмунд вторая после Баварии машина.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:20
Эта Боруссия попортит крови Баварии.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:13, ред.
Мало забили
shlomo
shlomo
сегодня в 19:11
Ожидаемо.....но думал, что волки забьют...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:54
Холанд уже не тот))
Swinsi
Swinsi
сегодня в 18:47
Счет по игре.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:44
Ожидаемо. Думал правда волки забьют
Omaxa
Omaxa
сегодня в 18:44
Боруссию с победой!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:44
Боруссия машина ...
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