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«Витебск» и минское «Динамо» сыграли вничью

вчера, 22:20
ВитебскЛоготип футбольный клуб Витебск1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Минск)ДинамоМатч завершен

Минское «Динамо» на выезде не смогло обыграть «Витебск» в матче 10-го тура чемпионата Беларуси.

«Динамо» (13) занимает 10-е место, «Витебск» (13) расположился на 8-й позиции.

«Витебск» — «Динамо» 1:1 (1:1)
Голы: Николаеску 19 — Бахарь 5

«Витебск»: Гущенко, Чалов, Клопоцкий, Басилио да Силва, Назаренко, Скитов, Волков , Каленчук, Николаеску (Кац 87), Силва Насименто Сантос (Федосов 90+3), Гуренко
Главный тренер: Ясинский Сергей.

«Динамо»: Плотников, Шитов, Динга, Горопевшек, Сухоцкий, Козлов, Швецов, Павловски, Данило (Шикавка 71), Бахарь, Климович
Главный тренер: Кучук Леонид.

Предупреждения: Назаренко 8, Волков 42, Павловски 54, Швецов 61, Горопевшек 77, Сухоцкий 89

Ранее «Слуцк» сыграл вничью с «Рухом».

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Vinamoinen
Vinamoinen
сегодня в 00:11
Обе команды отстойные.
Eddja
Eddja
вчера в 23:20
Кучука зря позвали.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 22:47, ред.
==Я своё мнение сказал и оно предельно ясное==

Вы сначала попытались в тряпочничестве обвинить меня, а потом, когда в разговоре выяснилось, что это надо в первую очередь именно вам, то очень сильно обиделись и слились, так что других причин ухода по английски не вижу
ДСА
ДСА
вчера в 22:37
Хреновый тренер у Динамо.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 22:36
Если ниже процитированные какие-то совершенно безумные обвинения с вашей стороны называются конструктивным общением, то это относится к пункту "ваши проблемы"

вам не нравиться этот конкурс
пытаетесь перестроить под своё хотение
сразу стали диктовать свои правила
играйте только для себя молча или создайте лигу
для Вас призы не главное. Но я не верю Вам
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:24
ну что тут сказать))) это бульбаши )))
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:21
Молодцы витебляне было тежело но они выстоили. Динамо давило весь второй тайм и наседало на их ворота но хозяева сумели сдержать их натиск. Сами в атаку почти не выходили потому что ничья их устаивала, с чем команду и поздравляю!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:21
Мирный мир быть добру!
G12ridul
G12ridul
вчера в 22:21
наверняка очередной договорняк.
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