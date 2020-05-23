«Витебск» и минское «Динамо» сыграли вничью

Минское «Динамо» на выезде не смогло обыграть «Витебск» в матче 10-го тура чемпионата Беларуси.
«Динамо» (13) занимает 10-е место, «Витебск» (13) расположился на 8-й позиции.
«Витебск» — «Динамо» 1:1 (1:1)
Голы: Николаеску 19 — Бахарь 5
«Витебск»: Гущенко, Чалов, Клопоцкий, Басилио да Силва, Назаренко, Скитов, Волков , Каленчук, Николаеску (Кац 87), Силва Насименто Сантос (Федосов 90+3), Гуренко
Главный тренер: Ясинский Сергей.
«Динамо»: Плотников, Шитов, Динга, Горопевшек, Сухоцкий, Козлов, Швецов, Павловски, Данило (Шикавка 71), Бахарь, Климович
Главный тренер: Кучук Леонид.
Предупреждения: Назаренко 8, Волков 42, Павловски 54, Швецов 61, Горопевшек 77, Сухоцкий 89
Ранее «Слуцк» сыграл вничью с «Рухом».
Вы сначала попытались в тряпочничестве обвинить меня, а потом, когда в разговоре выяснилось, что это надо в первую очередь именно вам, то очень сильно обиделись и слились, так что других причин ухода по английски не вижу
Вы сначала попытались в тряпочничестве обвинить меня, а потом, когда в разговоре выяснилось, что это надо в первую очередь именно вам, то очень сильно обиделись и слились, так что других причин ухода по английски не вижу
вам не нравиться этот конкурс
пытаетесь перестроить под своё хотение
сразу стали диктовать свои правила
играйте только для себя молча или создайте лигу
для Вас призы не главное. Но я не верю Вам
вам не нравиться этот конкурс
пытаетесь перестроить под своё хотение
сразу стали диктовать свои правила
играйте только для себя молча или создайте лигу
для Вас призы не главное. Но я не верю Вам