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«Бавария» и «Айнтрахт» забили семь голов на двоих

вчера, 21:23
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 2Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в матче 27-го тура Бундеслиги.

«Бавария» (61) занимает 1-е место, «Айнтрахт» (28) расположился на 13-й позиции.

Мюнхен, стадион Альянц Арена

«Бавария» — «Айнтрахт» 5:2 (2:0)
Голы: Горецка 17, Мюллер 41, Левандовски 46, Дэвис 61, Хинтереггер (автогол) 74 — Хинтереггер 52, Хинтереггер 55

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг (Люка Эрнандес 73), Алаба, Дэвис, Киммих (Кюйсанс 85), Горецка, Коман (Зиркзее 85), Мюллер, Перишич (Гнабри 64), Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.

«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Илсанкер, Хинтереггер, Н'Дика (Чендлер 46), Фернандеш, Роде (Камада 71), Да Коста (Дурм 74), Гачинович (Соу 71), Костич, Андре Силва (Дост 76)
Главный тренер: Хюттер Адольф.

Предупреждения: Хинтереггер 35

Судья: Фритц Марко.

В другом матче этого тура «Боруссия» Д взяла верх над «Вольфсбургом».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:59
По личным встречам в этом сезоне выигрывает АЙНТРАХТ!!! Ничего себе!!! 5-1 они у себя дома выиграли Баварию!!!
Anfield-1884
Anfield-1884
сегодня в 01:05
Бавария весело начала
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 00:18
Лихой был матч.
vastudio
vastudio
вчера в 23:37
Как-то пофиг, переживаю теперь только за Смолевичей))))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:31
было весело))))
Alpribas
Alpribas
вчера в 22:20
Хорошо повеселились.
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:15
Ну наконец-то хоть какой то чемпионат возобновился. А то бульбаш лига заела
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 22:03
Молодцы возобновили чемп ,хороший футбол показывают.
zsb1961
zsb1961
вчера в 21:57
Весело сыграли!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:53
У Хинтереггера хет-трик ;) Поздравляю!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:52
Интересно что Бавария сделала бы с зенитом, 12-1?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
вчера в 21:45
Ну если они "не тарахтели" и ВИП "какой-то инфантилизм", то зачем тогда разговоры об этом? Сами же себе противоречите. Или играйте только для себя молча или создайте лигу, где можно как раз делать ставки и так же участвовать в конкурсе, но там у вас уже не будет клонов.
Нет вам надо быть не довольными всем этим, вот по этому я и не верю вам.
А интересно кому так будет интересны лычки, звёзды в профиле? Только единицам. Меня к примеру это точно парить не будет. Да и опять же опять сводиться к тем же самым призам. Ведь не важно же какой приз, важно участие или я вас не понял?
Кстати я как то заходил на эту бомбу, не понравилось. А с минусы ставить и то оправдано надо, а если оппонент хамить, то игнор есть.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 21:44
Бавария это машина по забиванию голов. Гыгыгы
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 21:41
Хорошечно))
drug01
drug01
вчера в 21:40
Счет по игре !!!!
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:39
Хинтреггер -бомбардир))
DXTK
DXTK
вчера в 21:36
еще не заходя сюда угадал счет 5-2 в пользу Баварии
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 21:31, ред.
Не надо пытаться подменять ценности, ибо ЧЕСТНЫМ игрокам, которым интересен сам процесс КП и футбол в частности, никакие майки в базарных количествах вообще нахрен "не тарахтели", и история побед в профиле в виде лычек (звёздочек) и набранных очков будет удовлетворять их в разы более, нежели бесполезное шмотьё

А ВИПы так это вообще какой-то детский инфантилизм. Если хочется покуражиться с заминусовыванием оппонентов, то велкам на бомбардир, где та ещё вольница. Там так нахлебаетесь, что желание ставить минусы или троллить собеседника демотиваторами пропадёт на всю оставшуюся
Рефери
Рефери ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 21:30
спасибо, поправили
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
вчера в 21:30
Оттянулись по полной
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:27
Весело на поле было только Баварии.
LOpp
LOpp
вчера в 21:26
Не указали кто забил пятый мяч у Баварии.
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