«Бавария» и «Айнтрахт» забили семь голов на двоих

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в матче 27-го тура Бундеслиги.
«Бавария» (61) занимает 1-е место, «Айнтрахт» (28) расположился на 13-й позиции.
Мюнхен, стадион Альянц Арена
«Бавария» — «Айнтрахт» 5:2 (2:0)
Голы: Горецка 17, Мюллер 41, Левандовски 46, Дэвис 61, Хинтереггер (автогол) 74 — Хинтереггер 52, Хинтереггер 55
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг (Люка Эрнандес 73), Алаба, Дэвис, Киммих (Кюйсанс 85), Горецка, Коман (Зиркзее 85), Мюллер, Перишич (Гнабри 64), Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.
«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Илсанкер, Хинтереггер, Н'Дика (Чендлер 46), Фернандеш, Роде (Камада 71), Да Коста (Дурм 74), Гачинович (Соу 71), Костич, Андре Силва (Дост 76)
Главный тренер: Хюттер Адольф.
Предупреждения: Хинтереггер 35
Судья: Фритц Марко.
В другом матче этого тура «Боруссия» Д взяла верх над «Вольфсбургом».
Нет вам надо быть не довольными всем этим, вот по этому я и не верю вам.
А интересно кому так будет интересны лычки, звёзды в профиле? Только единицам. Меня к примеру это точно парить не будет. Да и опять же опять сводиться к тем же самым призам. Ведь не важно же какой приз, важно участие или я вас не понял?
Кстати я как то заходил на эту бомбу, не понравилось. А с минусы ставить и то оправдано надо, а если оппонент хамить, то игнор есть.
Нет вам надо быть не довольными всем этим, вот по этому я и не верю вам.
А интересно кому так будет интересны лычки, звёзды в профиле? Только единицам. Меня к примеру это точно парить не будет. Да и опять же опять сводиться к тем же самым призам. Ведь не важно же какой приз, важно участие или я вас не понял?
Кстати я как то заходил на эту бомбу, не понравилось. А с минусы ставить и то оправдано надо, а если оппонент хамить, то игнор есть.
А ВИПы так это вообще какой-то детский инфантилизм. Если хочется покуражиться с заминусовыванием оппонентов, то велкам на бомбардир, где та ещё вольница. Там так нахлебаетесь, что желание ставить минусы или троллить собеседника демотиваторами пропадёт на всю оставшуюся
А ВИПы так это вообще какой-то детский инфантилизм. Если хочется покуражиться с заминусовыванием оппонентов, то велкам на бомбардир, где та ещё вольница. Там так нахлебаетесь, что желание ставить минусы или троллить собеседника демотиваторами пропадёт на всю оставшуюся