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Бышовец: «В „Локомотиве“ непростая обстановка вокруг команды»

сегодня, 08:35

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением о переменах в московском клубе.

О том, что «Локомотив» держал высокую планку, можно говорить только относительно внутреннего чемпионата. С учетом состава и условий, которые создавались для клуба, это нельзя назвать большими достижениями. Конечно, руководство испытывает чувство неудовлетворённости в связи с неудачами на европейской арене. Сейчас очень сложная ситуация для нового главного тренера Николича. У него будут проблемы с уходом ряда игрока и понижением уровня финансовых возможностей. Ему придется сходу взять команду, которая борется за путевку в ЛЧ. С учетом всех сложностей, трудно будет сразу требовать от него результат. В «Локомотиве» непростая обстановка вокруг команды, все это будет сказываться на микроклимате. Наверное, можно рассчитывать, что только со следующего года ситуация станет более благоприятной.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:07
Будут игроки как пауки в банке себя вести до конца этого чемпионата.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:56, ред.
В такой ситуации паровозу по логике нечего делать в ЛЧ. Тренера убрали, полкоманды разгоняют, финансирование урезают, ничего хорошего это в еврокубках не сулит.
Vinamoinen
Vinamoinen
сегодня в 08:55
Зато есть Кикнадзе.
Eddja
Eddja
сегодня в 08:46
Открыл Америку.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 08:42
Грызня какая то не здоровая в стане Локо. Чего-то не договаривают.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:36
проще можно сказать)))))))))))
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