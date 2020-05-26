Бышовец: «В „Локомотиве“ непростая обстановка вокруг команды»

Бывший тренер «Локомотива» поделился мнением о переменах в московском клубе.

О том, что «Локомотив» держал высокую планку, можно говорить только относительно внутреннего чемпионата. С учетом состава и условий, которые создавались для клуба, это нельзя назвать большими достижениями. Конечно, руководство испытывает чувство неудовлетворённости в связи с неудачами на европейской арене. Сейчас очень сложная ситуация для нового главного тренера Николича. У него будут проблемы с уходом ряда игрока и понижением уровня финансовых возможностей. Ему придется сходу взять команду, которая борется за путевку в ЛЧ . С учетом всех сложностей, трудно будет сразу требовать от него результат. В «Локомотиве» непростая обстановка вокруг команды, все это будет сказываться на микроклимате. Наверное, можно рассчитывать, что только со следующего года ситуация станет более благоприятной.