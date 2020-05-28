Аузилио: «Мы не отпустим Лаутаро. „Барсе“ придётся выплатить отступные»

Директор «Интера» в интервью Sky Sport Italia подтвердил интерес «Барселоны» к нападающему , но подчеркнул, что миланский клуб не намерен продавать игрока. Сумма отступных в контракте аргентинца с «Интером» составляет 111 млн евро.

Реальность ситуации с Мартинесом такова, что существует только один способ увести его из «Интера» – выплатить сумму отступных. Это опция, о которой знают все, скрывать это смысла нет. Условия опции непростые, потому что они включают в себя определённые сроки и некоторые очень чёткие требования.

Прежде всего, срок действия опции истекает в начале июня. [Активировать её] это единственный возможный вариант развития событий, при котором в следующем сезоне мы не увидим Лаутаро Мартинеса в «Интере».

Мы ни с кем не ведём переговоров по Лаутаро, потому что сами рассчитываем на него. Это важный актив для клуба, и давайте не будем забывать, что у него есть ещё два года контракта с «Интером». Мы намерены не продавать наших лучших игроков, а, наоборот, укреплять свой состав.

Многие клубы контактировали с нами, чтобы обсудить трансфер Лаутаро. Больше всех заинтересована «Барселона». У нас дружественные отношения с этим клубом.

«Барселона» отлично знает наши намерения. Продажа Лаутаро Мартинеса не входит в планы «Интера». Есть сумма отступных, и это единственный вариант. Думаю, я выразился предельно ясно.