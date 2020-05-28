Top.Mail.Ru
Аузилио: «Мы не отпустим Лаутаро. „Барсе“ придётся выплатить отступные»

28 мая 2020, 04:45

Директор «Интера» Пьеро Аузилио в интервью Sky Sport Italia подтвердил интерес «Барселоны» к нападающему Лаутаро Мартинесу, но подчеркнул, что миланский клуб не намерен продавать игрока. Сумма отступных в контракте аргентинца с «Интером» составляет 111 млн евро.

Реальность ситуации с Мартинесом такова, что существует только один способ увести его из «Интера» – выплатить сумму отступных. Это опция, о которой знают все, скрывать это смысла нет. Условия опции непростые, потому что они включают в себя определённые сроки и некоторые очень чёткие требования.

Прежде всего, срок действия опции истекает в начале июня. [Активировать её] это единственный возможный вариант развития событий, при котором в следующем сезоне мы не увидим Лаутаро Мартинеса в «Интере».

Мы ни с кем не ведём переговоров по Лаутаро, потому что сами рассчитываем на него. Это важный актив для клуба, и давайте не будем забывать, что у него есть ещё два года контракта с «Интером». Мы намерены не продавать наших лучших игроков, а, наоборот, укреплять свой состав.

Многие клубы контактировали с нами, чтобы обсудить трансфер Лаутаро. Больше всех заинтересована «Барселона». У нас дружественные отношения с этим клубом.

«Барселона» отлично знает наши намерения. Продажа Лаутаро Мартинеса не входит в планы «Интера». Есть сумма отступных, и это единственный вариант. Думаю, я выразился предельно ясно.

Недавно сообщалось, что игроки и руководство «Барселоны» одобрили идею с подписанием Мартинеса.

Барселона  Интер  Аузилио Пьеро  Мартинес Лаутаро
Перевод с football-italia.net Фото: Инстаграм Лаутаро Мартинеса
Брулин
Брулин
28 мая 2020 в 16:20
Спасибо, оставьте себе.Есть более важные позиции для укрепления, а коль ситуация с Икарди не научила клоунов, что нужно вовремя продавать, то через сезон и 50 лямов никто не даст
Brooklyn888
Brooklyn888
28 мая 2020 в 13:43
111 лямов ? За что?
На посошок
На посошок ответ Керосинщик против Князя (комментарий удален) (раскрыть)
28 мая 2020 в 11:43
Потому что моська богатая, аха-ха)
На моськиной совести голодомор каталонских старушек)
Artuom
Artuom ответ Шатаут (комментарий удален) (раскрыть)
28 мая 2020 в 11:00
Ну почему же... Если будет несколько примерно одинаковых предложений, то клуб может прислушаться к желанию игрока и продать именно туда куда он хочет. Но глупо же продавать в клуб который предлагает например 70 млн, если другой предлагает допустим 100 млн. С какого перепуга клуб должен терять столько денег только из-за желания игрока?? Если разница допустим 5 млн, то ещё можно пойти навстречу игроку, но не при большой разнице.

Такой стратегии придерживаются все клубы. Испанские клубы тоже не идут на поводу игроков и не продают за значительно меньшие суммы просто потому что игрок хочет в определённый клуб. Так почему же для них должны делать уступки??)
ОПС
ОПС
28 мая 2020 в 10:40
Захотят - купят.
VAN ARM
VAN ARM
28 мая 2020 в 08:54, ред.
поступят так как нужно клубу)) это только у нас интересы деляг в приоритете))
izrafel
izrafel
28 мая 2020 в 07:40
Охренеть отступные....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
28 мая 2020 в 07:14
Жадные итальянцы
ДСА
ДСА
28 мая 2020 в 06:55
Треть можно и скостить.
RUSTY8
RUSTY8
28 мая 2020 в 06:46
Правильное заявление
На посошок
На посошок
28 мая 2020 в 06:27
Гнилой клубишко), сразу видно что директор кот Базилио , а поле чудес в городе дураков скоро снесут, ахаха)
