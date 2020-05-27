Обновление для «Ливерпуля». Помогаем Клоппу усилить состав

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27 мая 2020, 22:21

«Ливерпуль» прямо сейчас кажется командой идеальной, подготовленной для доминирования в Англии. Однако нет предела совершенству. «Соккер.ру» и TalkSport – о том, как состав может быть улучшен.

Вряд ли найдется сейчас человек, который усомнится в том, что «Ливерпуль» в нынешнем сезоне является лучшей командой Премьер-Лиги. Но безупречной ее нельзя назвать – так считает и сам Юрген Клопп. Такие заявления кажутся странными, когда в одной из самых тяжелых лиг твоя команда лидирует с отрывом в 25 очков. Впервые за 30 лет «Ливерпуль» может стать чемпионом Англии, причем досрочно, чуть ли не сразу, как чемпионат Англии будет возобновлен. Но в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне «Ливерпуль» уже не играет – вылетел от «Атлетико», если кто забыл. И после того противостояния Клопп назвал себя «большим неудачником». Но может ли Клопп сделать свою команду еще лучше? Британские СМИ тоже задаются этим вопросом и предлагают свои варианты решения, основываясь на мнениях экспертов и трансферных слухах. Поэтому любопытно, как может выглядеть улучшенная версия «Ливерпуля», если после оформления чемпионства официально Клопп решит усилить состав, обновить его. Ведь сейчас немецкий тренер считается одним из наиболее консервативных в элите. Это и понятно: зачем суетиться, если все складывается оптимальным образом. Однако опыт Лиги чемпионов и внутренних кубков показывает, что определенное пространство для маневра и запас свежести необходимо обеспечивать. Во второй половине сезона у «Ливерпуля» случались скачки формы, к тому же футболисты подвержены травмам и усталости. У Клоппа будет достаточно времени, чтобы определиться с тем, чего он хочет от обновленной команды.

Вратарь – без изменений

Судя по всему, единственной линией, которая не требует никаких перестановок, и в чем сходятся все СМИ и эксперты, это вратарская. Алиссон играет ключевую роль в успехах «Ливерпуля». Бразилец является одним из лучших вратарей в мире, и его игра вернула уверенность и надежность тылам «красных», чего порой не хватало. Он незаменим в этой команде. Есть мнение, что можно найти более надежного «номера второго», чем Адриан. Он все же ошибался, получая практику. В том числе в противостоянии с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Оборона – апгрейд центральной зоны

Фланги защиты «Ливерпуля» в лице Трента Александера-Арнольда и Энди Робертсона, вероятно, лучшие «крылья» в Англии, а то и в Европе. Это бойкие эффективные крайние защитники, которые отличаются высокой активностью в атаке, что значительно расширяет возможности игры «Ливерпуля». Вряд ли кто-то сомневается и в надежности Вирджила ван Дейка – одного из лучших центральных защитников в мире. А вот в пару ему можно подыскать более мощного и эффективного партнера, чем Джо Гомес. Да, он хорош, но мы же говорим о том, что можно улучшить. Как вариант – Калиду Кулибали из «Наполи». За ним давно охотятся английские клубы, в частности, «Манчестер Юнайтед». Но и «Ливерпуль» называется в числе претендентов. Как альтернатива ему – Дайот Упамекано из «Лейпцига». Однако второй вариант – это приобретение молодого игрока скорее на будущее, а не гарантированное усиление прямо сейчас, о котором мы говорим.

Полузащита – поиск новой креативной искры

Наверное, с полузащитой у Клоппа проблем меньше всего. У «красных» есть много качественных разнообразных вариантов в средней линии. В качестве фундаментального трио рассматриваются Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум и Фабиньо. Но есть еще Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта, Джеймс Милнер и Адам Лаллана. К полузащите у Клоппа очень высокие требования, так что даже кажущаяся уверенной линия не может быть спокойной и думать о гарантированном месте в основном составе. Критики, впрочем, находят повод придраться. В первую очередь это касается креативных способностей группы полузащитников. Они выносливы, физически хорошо готовы, но не всегда им хватает изобретательности, об утрате которой в этой линии говорят с уходом Филиппе Коутиньо. Также есть вопросы к форме Фабиньо во второй части сезона, есть вопросы к адаптации Кейта после перехода из «Лейпцига». В общем, если присматриваться, найти зоны для улучшения возможно. И с переездом в «Ливерпуль» связывают еще одного игрока «Наполи» — Фабиана Руиса, известного своей универсальностью. Если говорить о более молодых, то можно отметить 20-летнего Кая Хаверца из «Байера», за которым уже началась охота топ-клубов. Правда, оценивается он в 90 миллионов евро, и Клопп должен очень хорошо представлять, где видит Хаверца и в какой роли планирует использовать. К нему сразу будут предъявлены огромные требования. Впрочем, сложно спорить с тем, что появление Руиса и Хаверца качественно в лучшую сторону изменят полузащиту «Ливерпуля».

Атака – свежая кровь

Глядя на атакующее трио «Ливерпуля», трудно представить, что кто-то из них может уйти или быть замененным. Мохамед Салах и Садио Мане были главными поставщиками голов в течение двух сезонов, а Роберто Фирмино блестяще их дополняет. Но часто появляются разговоры о том, что кто-то из тройки может уйти. И кем Клопп оперативно восполнит потерю? Тут главным претендентом без потери качества называют Тимо Вернера из «Лейпцига». Да, снова придется выдержать жесткую конкуренцию со стороны других топ-клубов. Но кто говорил, что борьба за лучших с лучшими будет простой? Вернера все больше и больше связывают с переездом на «Энфилд». Более того, возникает такой вариант расстановки, который не подразумевает ухода кого-либо из нынешней троицы «Ливерпуля» и предполагает появление Вернера. Это возможно, если Фирмино опустить чуть назад – и он уже играл в позиции атакующего полузащитника. Это выглядит интригующе. Что же касается возможного ухода Мане или Салаха, то на их место нужен эффективный крайний нападающий. И такой есть на примете у «Ливерпуля». Это Джейдон Санчо из дортмундской «Боруссии». Да, «красных» называли в числе претендентов на него.

Таким образом, можно прийти к выводу, что улучшенная версия нынешнего «Ливерпуля» может выглядеть вот так: Алиссон – Александер-Арнольд, Кулибали, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Руис – Фирмино – Салах, Вернер, Санчо.

Как вы считаете, какой вариант состава может быть эффективнее: такой или нынешний?