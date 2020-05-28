Зидан заблокировал трансфер Виллиана в «Реал»

1590661246

28 мая 2020, 13:20

Полузащитник «Челси» мог продолжить карьеру в «Реале».

Контракт бразильца с лондонским клубом истекает нынешним летом, и игрок не может договориться с «Челси» о новом соглашении.

Как сообщает источник со ссылкой на Okdiario, услуги Виллиана были предложены «Реалу», однако скауты мадридского клуба дали отрицательную оценку игроку. Возраст и стиль игры бразильца не вписываются в трансферную концепцию «королевского клуба».

Кроме того, наставник «сливочных» не заинтересован в приглашении Виллиана. Французский специалист наметил другие трансферные цели для укрепления полузащиты в грядущее трансферное окно.