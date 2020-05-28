Top.Mail.Ru
Зидан заблокировал трансфер Виллиана в «Реал»

28 мая 2020, 13:20

Полузащитник «Челси» Виллиан мог продолжить карьеру в «Реале».

Контракт бразильца с лондонским клубом истекает нынешним летом, и игрок не может договориться с «Челси» о новом соглашении.

Как сообщает источник со ссылкой на Okdiario, услуги Виллиана были предложены «Реалу», однако скауты мадридского клуба дали отрицательную оценку игроку. Возраст и стиль игры бразильца не вписываются в трансферную концепцию «королевского клуба».

Кроме того, наставник «сливочных» Зинедин Зидан не заинтересован в приглашении Виллиана. Французский специалист наметил другие трансферные цели для укрепления полузащиты в грядущее трансферное окно.

95-shishani-95
95-shishani-95
30 мая 2020 в 05:25
Вообще не нужен
azkan
azkan
28 мая 2020 в 20:12
Виллиану нужно было подписывать на два года с Челси.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
28 мая 2020 в 14:51
Ну есть Родриго, который должен прогрессировать. Ещё не убрали Васкеса и Бэйла. Поэтому всё понятно тут.
Brooklyn888
Brooklyn888
28 мая 2020 в 13:37
Та это впринципе и ожидаемо было )
Alex12357
Alex12357
28 мая 2020 в 13:34
Когда выгонят из Реала Алжирского Лысого?Когда Реал станет чисто Испанским Королевским клубом?
Ruslan3132
Ruslan3132
28 мая 2020 в 13:29
ну какой Виллиан )) о чем вообще речь
VAN ARM
VAN ARM
28 мая 2020 в 13:21
вот так сразу жестко)))
