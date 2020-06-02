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Черчесов о Сёмине: «Нестандартное и непопулярное решение приняли в „Локо“»

сегодня, 01:19

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «Футбол России» прокомментировал решение «Локомотива» расстаться с наставником команды Юрием Сёминым.

Юрий Палыч отработал 34 года в «Локомотиве». Не хочу говорить банальности, но адвокатом быть не могу, а тем более судьёй. Судьёй будет турнирная таблица и качество игры. Что касается Юрия Палыча, есть и эмоциональная составляющая — первые 30 игр я у него играл же. Есть и профессиональная — он поставлял по 5-6 игроков в сборную, они были в хорошей форме, был прямой контакт с тренером, почти интимный. Некоторые вещи я не знал, а Сёмин мне подсказывал, чтобы не терять время на умозаключения. С одной стороны, жалко. Нестандартное и непопулярное решение принял «Локомотив». С другой — футбол рассудит. В любом случае, мы с Юрием Палычем остаёмся на связи.

Ранее Сёмин отметил, что после того, как клуб решил с ним расстаться, руководству так же следовало уйти в отставку.

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Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 03:59
Выгнать физрука, это популярное решение
Stiv28
Stiv28
сегодня в 01:33
Так вот бывает с тренерами.
Брулин
Брулин
сегодня в 01:30
Интимный контакт значит был
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:28
Смотрел на России 24 полностью интервью. Тренер сборной был достаточно корректен и тактичен. Но намек был понятен.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:22
Все так говорят
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