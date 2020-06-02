Черчесов о Сёмине: «Нестандартное и непопулярное решение приняли в „Локо“»

Главный тренер сборной России в эфире программы «Футбол России» прокомментировал решение «Локомотива» расстаться с наставником команды .

Юрий Палыч отработал 34 года в «Локомотиве». Не хочу говорить банальности, но адвокатом быть не могу, а тем более судьёй. Судьёй будет турнирная таблица и качество игры. Что касается Юрия Палыча, есть и эмоциональная составляющая — первые 30 игр я у него играл же. Есть и профессиональная — он поставлял по 5-6 игроков в сборную, они были в хорошей форме, был прямой контакт с тренером, почти интимный. Некоторые вещи я не знал, а Сёмин мне подсказывал, чтобы не терять время на умозаключения. С одной стороны, жалко. Нестандартное и непопулярное решение принял «Локомотив». С другой — футбол рассудит. В любом случае, мы с Юрием Палычем остаёмся на связи.