Будущее «Спартака» под вопросом. Пора спасать следующий сезон

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вчера, 20:11

Москвичи провалили два последних года, и если не возьмутся за ум — пойдут на третий круг. «Соккер.ру» вытаскивает палки из колес.

Оглянуться не успели, пролетели три года со дня долгожданного спартаковского чемпионства, а два последних года «красно-белые» никакие. Именно так, вот уже на протяжении двух лет у «Спартака» постоянно находится причина паршиво играть в футбол: сначала мешал Массимо Каррера и его помощники, заставлявшие футболистов сдавать на разряд КМС в тяжелой атлетике и кушать полезную рукколу, потом клуб сотрясали конфликты по линии Каррера — Глушаков, а когда итальянец ушел, оказалось, что только он мог так ловко держать в руках команду-тряпку, чтобы она казалась флагом. Недаром у Массимо еще со времен Бергамо прозвище La Bandera – собственно, флаг или знамя.

Вскоре пришел сам по себе тряпичный Кононов, обнаружил в себе доселе редко используемый механизм генерации человеческой речи и стал заливать о Романцеве с Бесковым и о себе любимом — продолжателе славных традиций великих спартаковских тренеров. Увы, стеночки и забегания Олег Георгиевич оставил при себе, а «Спартак» вновь ждали мучения, корень которых нашли в старости и снижении мотивации лидеров. Снизивших к себе требования чемпионов разогнали, вместо них позвали молодежь и одного позеленевшего от правильного питания чемпиона мира. Причину неудач обновленного «Спартака» искали в неопытности и несыгранности.

Так и пронеслись два года с точкой отчета в виде матча против «Динамо» в последний день сезона 2017/18. Тогда «Спартак» на своем поле уступил «бело-голубым» и упустил верную путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Это был первый из двух случаев, когда «Спартак» в концовке одного сезона задавал себе настроение на всю следующую кампанию. Не попали в Лигу чемпионов, лишились статуса и денег от УЕФА , а заодно — мотивации и Квинси Промеса. Все это обернулось черной осенью, ссылкой Глушакова и Ещенко в дубль, отставкой Карреры, который в третьем и последнем своем сезоне в «Спартаке» не был похож сам на себя, передав ключи от дома солнечному кардиналу Рианчо.

В концовке сезона 2018/19 уже при Кононове «Спартак» был в шаге от финиша на четвертой строчке и завоевания прямой путевки в групповой этап Лиги Европы, но вместо этого проиграл «Оренбург» и второй год подряд в финишном створе чемпионата дал ЦСКА себя обогнать. И снова такое ощущение, что унылая концовка одного чемпионата испортила следующий сезон, в котором после более или менее нормального старта «красно-белых» ждала серия из пяти поражений и отставка так и не приступившего к реализации своих «предвыборных» обещаний Кононова. Повторит ли Тедеско и его обновленная команда судьбу предшественников?

С каждым сезоном «Спартак» падает ниже и ниже: через год после чемпионства было третье место (упущенное второе в последнем туре), а в прошлом году — пятое (упущенное на финише четвертое). На этот раз москвичи, видимо, должны в последнем туре проиграть «Рубину» и упустить шестую строчку? Кстати, шестое место может быть еврокубковым, если «Спартак» проиграет «Зениту» в полуфинале кубка, а «сине-бело-голубые» потом возьмут трофей. В то же время, именно Кубок России — это шанс спасти этот полный передряг сезон и обрести уверенность перед следующей кампанией, которая стартует практически без паузы.

В ближайшие пару месяцев «Спартаку» предстоит сражаться на футбольных полях и за столами переговоров за свое будущее, и если везде будет «пусто-пусто», то третий сезон может получиться еще чернее предыдущих двух. Во-первых, Тедеско нужно завершить формирование команды, с которой он неплохо поработал на зимних сборах, но за время самоизоляции многие навыки утратились. У «Спартака» должен выкристаллизоваться стартовый состав, бесполезные и сомнительные элементы вроде Шюррле и Гулиева должны быть отринуты. Во-вторых, «Спартаку» нужны победы и очень нужен трофей — Кубок России. Не только для уверенности молодых ребят, но и для хорошего настроения владельца.

Скрудж Федун потерял много денег с начала года, но в закромах хватит и на три «Спартака», важно дать Леониду Арнольдовичу причину тратить на команду. Победа в Кубке России и старт в Лиге Европы — это причина. Федун ведь не жадный и импульсивный: за победы, которыми он не избалован, владелец «Спартака» готов платить чеканной монетой. Если «Спартак» пройдет «Зенит», а потом возьмет Кубок России, Леонид Арнольдович на радостях раскошелится, и у Цорна будет солидный чек на точечное усиление, которое он анонсировал. А еще будет шанс не потерять Жиго, который под шелест новых неудач может уехать так же буднично, как Квинси Промес пару лет назад.

«Спартаку» остро необходимо сменить режим, и тут важна синхронность команды и клуба: запущенную на футбольных полях цепочку спасения должен продолжить в переговорных Томас Цорн, ведь без кадровых вливаний следующий сезон не спасти. Нуждается в усилении позиция правого защитника, которую делят ветеран Ещенко и не продлевающий контракт Рассказов, к которому регулярно возникают вопросы. Да и слева Айртон остается один после прощания с Мельгарехо. На самом деле, даже в случае завоевания Кубка России нынешний сезон трудно будет назвать спасенным, но каждый в «Спартаке» должен понимать, что несет ответственность за будущее, только слаженная работа поможет выйти из рекурсии неудач.