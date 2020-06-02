ГлавнаяНовости

Жиру: «На тренировках находимся в двух метрах друг от друга»

вчера, 18:58

Форвард «Челси» Оливье Жиру рассказал о тренировках во время эпидемии коронавируса.

Различий довольно много. Мы работали в группах по пять человек, и затем нам нужно поддерживать минимальную социальную дистанцию между собой, равную двум метрам, что означает отсутствие контактов.

Есть что-то еще, что изменилось по сравнению с обычными предсезонными периодами, это то, что мы получаем медицинскую помощь в течение 15 минут по окончании тренировки. Обычно на предсезонке ты крайне требовательно относишься к своим мышцам, часто их задействуя, особенно если ты не тренировался более двух месяцев.

Мышцы напрягаются и трещат, но мы уважаем правила правительства и АПЛ. И действительно, если бы я мог больше заботиться и восстанавливать свое тело, было бы лучше.

Сегодня появились слухи, что «Челси» предлагает ввести девять замен в матчах АПЛ.

Все новости
«Спартак» показал силовую тренировку
Вчера, 22:08 ВидеоКомментарии6
Семак провёл тренировку «Зенита» в защитной маске
Вчера, 20:00 ФотоКомментарии4
Тьяго Алькантара вернулся к тренировкам
Вчера, 15:10 ФотоКомментарии4
Официально«Реал» в полном составе приступил к тренировкам
01 июня ВидеоКомментарии18
ОфициальноЦСКА приступил к тренировкам
01 июня Комментарии15
Жоау Мариу: «Работаем в поте лица»
30 мая ФотоКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Эльмот
Эльмот
вчера в 19:34, ред.
Что дает такой эксперимент?
Footbolista
Footbolista
вчера в 19:09, ред.
Не до жИру...
Харут
Харут
вчера в 19:05
Ну на фиг такие тренировки
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100