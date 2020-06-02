Жиру: «На тренировках находимся в двух метрах друг от друга»

Форвард «Челси» рассказал о тренировках во время эпидемии коронавируса.

Различий довольно много. Мы работали в группах по пять человек, и затем нам нужно поддерживать минимальную социальную дистанцию между собой, равную двум метрам, что означает отсутствие контактов.

Есть что-то еще, что изменилось по сравнению с обычными предсезонными периодами, это то, что мы получаем медицинскую помощь в течение 15 минут по окончании тренировки. Обычно на предсезонке ты крайне требовательно относишься к своим мышцам, часто их задействуя, особенно если ты не тренировался более двух месяцев.