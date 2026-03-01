«Сочи» – «Спартак»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772346163

сегодня, 09:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Сочи» – «Спартак», который состоится 1 марта 2026 года.

«Сочи»

«Сочи» оказался не готов к РПЛ и за все прошлые матчи команда смогла набрать всего девять очков, что выше последнего места не позволяет ему подняться. Клубу будет тяжело и во второй части сезона, особенно в предстоящем туре против мотивированного «Спартака». Сложно представить за счет чего хозяева смогли бы помешать победить своему сопернику.

Два последних товарищеских матча завершились победами «Сочи» над «Барсом» (3:2) и «Актобе» (3:0).

«Спартак»

«Спартак» идет на седьмом месте и это далеко не тот результат, который ждут болельщики. Команда набрала 29 баллов и на шесть пунктов отстает от «Балтики» но имеет нынешнюю игру в запасе. Потеря очков с «Сочи» может обернуться серьезными последствиями для гостей, ведь отрыв от группы лидеров будет большим и неприятным.

23 февраля «Спартак» в товарищеской игре обыграл «Елимай» (2:1), а ранее разобрался и с «Ростовом» (5:2).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Сочи» – 6.6

Ничья – 4.4

Победа «Спартак» – 1.5

Статистика

«Сочи» проиграл два из десяти последних встреч (большинство из них товарищеские матчи)

Четыре из пяти последних матчей «Спартака» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Спартак» выиграл три из пяти последних встреч у «Сочи»

Прогноз