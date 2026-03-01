Top.Mail.Ru
«Сочи» – «Спартак»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 09:22
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Сочи» – «Спартак», который состоится 1 марта 2026 года.

«Сочи»

«Сочи» оказался не готов к РПЛ и за все прошлые матчи команда смогла набрать всего девять очков, что выше последнего места не позволяет ему подняться. Клубу будет тяжело и во второй части сезона, особенно в предстоящем туре против мотивированного «Спартака». Сложно представить за счет чего хозяева смогли бы помешать победить своему сопернику.

Два последних товарищеских матча завершились победами «Сочи» над «Барсом» (3:2) и «Актобе» (3:0).

«Спартак»

«Спартак» идет на седьмом месте и это далеко не тот результат, который ждут болельщики. Команда набрала 29 баллов и на шесть пунктов отстает от «Балтики» но имеет нынешнюю игру в запасе. Потеря очков с «Сочи» может обернуться серьезными последствиями для гостей, ведь отрыв от группы лидеров будет большим и неприятным.

23 февраля «Спартак» в товарищеской игре обыграл «Елимай» (2:1), а ранее разобрался и с «Ростовом» (5:2).

Котировки БК Pinnacle 888

  • Победа «Сочи» – 6.6
  • Ничья – 4.4
  • Победа «Спартак» – 1.5

Статистика

  • «Сочи» проиграл два из десяти последних встреч (большинство из них товарищеские матчи)
  • Четыре из пяти последних матчей «Спартака» на выезде завершились исходом «обе забьют»
  • «Спартак» выиграл три из пяти последних встреч у «Сочи»

Прогноз

Поставить на победу «Спартак» Москва, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что «народная команда» справится с последней командой турнирной таблицы РПЛ и наберет три пункта.

