«Енисей» вернёт в команду двух местных воспитанников

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вчера, 19:56

Источник сообщает, что «Енисей» вернет в свои ряды двух воспитанников местного футбола.

Красноярский клуб близок к соглашению с нападающим Ильей Карпуком, который в прошлом сезоне выступал за димитровградскую «Ладу». Зимой «Енисей» уже попытался договориться с 22-летним футболистом, но тогда сибиряки не сошлись по трансферу с «Ладой». Также «Енисей» уже объявил о возвращении в команду полузащитника , который ранее выступал за «Носту». Отметим, что оба футболиста являются воспитанниками красноярского футбола.

Ранее «Енисей» продлил контракт с полузащитником Никитой Раздорских.