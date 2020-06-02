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«Енисей» вернёт в команду двух местных воспитанников

вчера, 19:56

Источник сообщает, что «Енисей» вернет в свои ряды двух воспитанников местного футбола.

Красноярский клуб близок к соглашению с нападающим Ильей Карпуком, который в прошлом сезоне выступал за димитровградскую «Ладу». Зимой «Енисей» уже попытался договориться с 22-летним футболистом, но тогда сибиряки не сошлись по трансферу с «Ладой». Также «Енисей» уже объявил о возвращении в команду полузащитника Тимура Сахарова, который ранее выступал за «Носту». Отметим, что оба футболиста являются воспитанниками красноярского футбола.

Ранее «Енисей» продлил контракт с полузащитником Никитой Раздорских.

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Balanenok
Balanenok
сегодня в 00:55
Тоже нужно.
shlomo
shlomo
вчера в 20:00
Правильное решение....
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