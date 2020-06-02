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«Ротор» может подписать лучшего бомбардира чемпионата Беларуси Кадимяна

вчера, 19:19

«Ротор» проявляет активный интерес к нападающему «Немана» Гегаму Кадимяну.

Сразу несколько клубов РПЛ заинтересованы в армянском футболисте, но волгоградцы активнее всех. Также за 27-летним игроком следят клубы из Украины и Беларуси.

Напомним, что Кадимян является лучшим бомбардиром текущего сезона в чемпионате Беларуси. На его счету 7 голов в 10 матчах. Контракт игрока с «Неманом» заканчивается после нынешнего сезона.

Ранее стало известно, что «Ротор» хочет арендовать полузащитника «Спартака» Георгия Мелкадзе.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 19:40
Сделает карьеру благодаря стрессоустойчивости белорусов и трансляциям на Матче.
Арбалет
Арбалет
вчера в 19:32
Можно попробовать.
dadrail
dadrail
вчера в 19:22
Не самый хороший выбор
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:20
ну если только его))и то не факт))
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