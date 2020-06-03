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Гаджиев: «Аплодирую Сёмину и поддерживаю его стремление работать дальше»

сегодня, 03:32

Экс-наставник «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение Юрия Сёмина продолжить тренерскую карьеру после истечения контракта с «Локомотивом».

Аплодирую Сёмину и поддерживаю его стремление продолжать работать. Юрий Павлович — один из лидеров нашей отечественной тренерской школы. Хотелось бы, чтобы он работал как можно дольше: это будет на пользу российскому футболу. Мы часто любим кивать на Запад. Но давайте тогда вспомним высказывание великого британского специалиста Алекса Фергюсона: «Нужно продолжать работать, пока вы чувствуете, что способны на это». Он сам ушёл из «Манчестер Юнайтед», когда посчитал нужным, и в этом отличие от ситуации с уходом Сёмина из «Локомотива». Просто уровень руководителей в английском клубе и российском совершенно разный. К сожалению, у нас специалисты часто заканчивают работать слишком рано, как, например, Олег Романцев и Валерий Газзаев.

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ДСА
ДСА
сегодня в 07:23
В 73 года дома сидеть, только чахнуть.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:25
Аплодируем все!
xex9b8wvqnck
xex9b8wvqnck
сегодня в 03:39
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