Радимов: «Будем стараться увеличить число коренных петербуржцев в „Зените“»

Наставник «Зенита-2» ответил на вопрос о малом количестве коренных жителей Санкт-Петербурга в составе главной команды «сине-бело-голубых».

— Многие сравнивают поколения. Например, кто-то пишет, что настоящий «Зенит» был «Зенит» Садырина, при нём было первое единственное чемпионство СССР , первое выступление в Кубке Чемпионов, какие были соперники, а главное, из чемпионского состава команды 84-года лишь трое не были воспитанниками ленинградского футбола. Сколько сейчас местных воспитанников играет в составе?

— Это проблема нашего футбола. Конечно, надо исправлять, что в составе всего 3-4 родных жителя города. Мы будем стараться и надеюсь, что нынешнее поколение в будущем заиграет в «Зените». Но футбол движется вперёд, и невозможно играть только воспитанниками. В «Зените» играл Халк, который оставлял много сил и вызывал эмоции, его до сих пор все помнят. Конечно, мне хочется, чтобы больше своих мальчишек играло, но многое зависит от них, от того, что мы им дадим и как научим. Надеюсь, в ближайшее время в этом плане появится прогресс.