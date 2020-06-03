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Радимов: «Будем стараться увеличить число коренных петербуржцев в „Зените“»

сегодня, 07:35

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов ответил на вопрос о малом количестве коренных жителей Санкт-Петербурга в составе главной команды «сине-бело-голубых».

— Многие сравнивают поколения. Например, кто-то пишет, что настоящий «Зенит» был «Зенит» Садырина, при нём было первое единственное чемпионство СССР, первое выступление в Кубке Чемпионов, какие были соперники, а главное, из чемпионского состава команды 84-года лишь трое не были воспитанниками ленинградского футбола. Сколько сейчас местных воспитанников играет в составе?

— Это проблема нашего футбола. Конечно, надо исправлять, что в составе всего 3-4 родных жителя города. Мы будем стараться и надеюсь, что нынешнее поколение в будущем заиграет в «Зените». Но футбол движется вперёд, и невозможно играть только воспитанниками. В «Зените» играл Халк, который оставлял много сил и вызывал эмоции, его до сих пор все помнят. Конечно, мне хочется, чтобы больше своих мальчишек играло, но многое зависит от них, от того, что мы им дадим и как научим. Надеюсь, в ближайшее время в этом плане появится прогресс.

Ранее заслуженный тренер России Александр Тарханов отметил, что в понимании футбола сложно найти равных Радимову.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:06
Радимов, зачем вам коренные петербуржцы в команде, когда у вас есть в кабинетах РФС Дюков и Митрофанов.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:23
дерзай, возраст пока позволяет))))
112910415
112910415
сегодня в 08:23
реальный путь всего один - натурализовать в коренные петербуржцы несколько толковых латиносов !
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:22
За бабки нынче можно и цвет кожи поменять не то, чтобы сделать человека петербуржцем.
Mekail
Mekail
сегодня в 08:20
Одного старания будет мало
порт
порт
сегодня в 08:17
А в других клубах можно подумать по другому.
drug01
drug01
сегодня в 08:09
А каков будет результат
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:04
Ага, по музЭям будут ходить собирать...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:02
Надо конечно но купить готовых не требует таких затрат.
LOpp
LOpp
сегодня в 07:43
Правильней - будем стараться, чтобы в Зените появились коренные петербуржцы
shlomo
shlomo
сегодня в 07:39
Давно нужно было это делать...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 07:39
посмотрим как получится
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