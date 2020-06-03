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Захаряк может стать новым главным тренером «Краснодара»

сегодня, 15:51

Сообщается, что новым главным тренером «Краснодара» вместо Сергея Матвеева с большой долей вероятности станет Игорь Захаряк.

В минувшем сезоне Захаряк возглавлял саратовский «Сокол», который выступал в ПФЛ.

«Захаряк уходит из „Сокола“ в „Краснодар“? Позвоните завтра после обеда, тогда я вам дам точную информацию», — сказал генеральный директор «Сокола» Алексей Потапов.

Напомним, что у Мурада Мусаева, который де-факто тренирует «быков», нет лицензии Pro, поэтому он не может занимать должность главного тренера.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:58
Похоже Мусаев вечный студент).
Groove000
Groove000 ответ Climent (раскрыть)
сегодня в 16:33
Я думаю, вся проблема теперь из-за эпидемии. Должен был этим летом получить
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:31
Матвеев номинальный главный тренер по факту Мусаев.
Climent
Climent
сегодня в 16:16
Cколько лет нужно, чтобы получить лицензию Pro?
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:11
всё на уровне слухов
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:54
очередной свадебный генерал)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:53
Пойдёт на повышение
beefs
beefs
сегодня в 15:52
это что-то новое...
drug01
drug01
сегодня в 15:52
Желаем удачи вперёд
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