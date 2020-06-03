Захаряк может стать новым главным тренером «Краснодара»

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сегодня, 15:51

Сообщается, что новым главным тренером «Краснодара» вместо Сергея Матвеева с большой долей вероятности станет .

В минувшем сезоне Захаряк возглавлял саратовский «Сокол», который выступал в ПФЛ .

«Захаряк уходит из „Сокола“ в „Краснодар“? Позвоните завтра после обеда, тогда я вам дам точную информацию», — сказал генеральный директор «Сокола» Алексей Потапов.

Напомним, что у Мурада Мусаева, который де-факто тренирует «быков», нет лицензии Pro, поэтому он не может занимать должность главного тренера.