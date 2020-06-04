Шоу: «Погба и Бруну Фернандеш — два лучших полузащитника АПЛ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу считает, что Бруну Фернандеш и Поль Погба отлично сыграются вместе.
Бруну важен для нас. Он создал много моментов, забил уже несколько голов. Мы надеемся, что он продолжит в том же духе. Я уверен, что он все еще адаптируется к АПЛ, что делает его игру еще более впечатляющей.
На прошлой неделе он работал в паре с Погба в небольшой тренировочной группе. Мы смогли увидеть то, на что они были способны. Я очень хочу увидеть их вместе на поле.
Я бы сказал, что сейчас они два лучших полузащитника в АПЛ, поэтому будет интересно увидеть, как они играют вместе.