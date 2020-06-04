Шоу: «Погба и Бруну Фернандеш — два лучших полузащитника АПЛ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» считает, что и отлично сыграются вместе.

Бруну важен для нас. Он создал много моментов, забил уже несколько голов. Мы надеемся, что он продолжит в том же духе. Я уверен, что он все еще адаптируется к АПЛ , что делает его игру еще более впечатляющей.

На прошлой неделе он работал в паре с Погба в небольшой тренировочной группе. Мы смогли увидеть то, на что они были способны. Я очень хочу увидеть их вместе на поле.