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Шоу: «Погба и Бруну Фернандеш — два лучших полузащитника АПЛ»

04 июня 2020, 11:12

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу считает, что Бруну Фернандеш и Поль Погба отлично сыграются вместе.

Бруну важен для нас. Он создал много моментов, забил уже несколько голов. Мы надеемся, что он продолжит в том же духе. Я уверен, что он все еще адаптируется к АПЛ, что делает его игру еще более впечатляющей.

На прошлой неделе он работал в паре с Погба в небольшой тренировочной группе. Мы смогли увидеть то, на что они были способны. Я очень хочу увидеть их вместе на поле.

Я бы сказал, что сейчас они два лучших полузащитника в АПЛ, поэтому будет интересно увидеть, как они играют вместе.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
04 июня 2020 в 12:47
Будет интересно глянуть на их взаимодействие на поле
shlomo
shlomo
04 июня 2020 в 11:15
Будем посмотреть, что получится
Q-J-G
Q-J-G
04 июня 2020 в 11:13
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