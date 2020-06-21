Точная информация о статусе матча «Краснодар» — «Динамо» появится в 13:00

Бюро исполкома РФС в ближайшее время примет решение о проведения матча 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и московским «Динамо». Игра должна состояться сегодня в 20:00 по МСК.
Ранее появились новости о том, что «Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса в команде.
По ситуации вокруг матча «Краснодар» — «Динамо» в ближайшее время соберут заседание бюро исполкома РФС по видеосвязи.
Пресс-служба «Краснодара» в официальном твиттере клуба отмечает, что точная информация о проведении матча будет известна к 13:00 по МСК.
Уважаемые болельщики, точная информация о статусе матча «Краснодар» — «Динамо», который должен состояться 21 июня в 20:00, появится сегодня около 13:00.
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Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание.
Уважаемые болельщики, точная информация о статусе матча #КраснодарДинамо, который должен состояться 21 июня в 20:00, появится сегодня около 13:00.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 21, 2020
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Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание. pic.twitter.com/I3HjBjYLxy
Об этом сообщает Telegram-канал «Sport_inside».
Об этом сообщает Telegram-канал «Sport_inside».
У моего друга на работе сотрудник был заразившимся ковид-19. Так всех кто был в это время с ним на работе всех посадили на 14 дней на карантин. У друга и жену заставили тоже с ним сидеть на карантине,хотя они несколько раз сдавали пробы и они были хорошие и все равно за ними строго следили что бы не выходили из квартиры.
А если сейчас РФС разрешит закрывать на карантин только заразившихся игроков, то что скажут люди, которых заставляли и заставляют здоровых тоже сидеть на карантине.
У моего друга на работе сотрудник был заразившимся ковид-19. Так всех кто был в это время с ним на работе всех посадили на 14 дней на карантин. У друга и жену заставили тоже с ним сидеть на карантине,хотя они несколько раз сдавали пробы и они были хорошие и все равно за ними строго следили что бы не выходили из квартиры.
А если сейчас РФС разрешит закрывать на карантин только заразившихся игроков, то что скажут люди, которых заставляли и заставляют здоровых тоже сидеть на карантине.
— Для меня самое важное, что нужно было сделать, прописать в регламенте понятие контактных лиц. Пойти по пути стран, которые четко обозначили, что если игрок заболел, то он не играет. Остальные — играют. Тогда было бы ясно и понятно. Группа игроков заболела, случилось ЧП, да, но остальные же могут играть. Так мы можем потерять множество матчей и смотреть на то, как играют юноши. "
— Для меня самое важное, что нужно было сделать, прописать в регламенте понятие контактных лиц. Пойти по пути стран, которые четко обозначили, что если игрок заболел, то он не играет. Остальные — играют. Тогда было бы ясно и понятно. Группа игроков заболела, случилось ЧП, да, но остальные же могут играть. Так мы можем потерять множество матчей и смотреть на то, как играют юноши. "
Но не все будут с этим согласны. Да и шуму потом будет к гадалке не ходи
Но не все будут с этим согласны. Да и шуму потом будет к гадалке не ходи
Если их нарушить, сезон придется завершать без доигровок
Если их нарушить, сезон придется завершать без доигровок
А матч уже в 20:00 и Динамо ещё надо добраться в Краснодар.
Что то мне подсказывает что матч перенесут на 19 июля. Вот только вопрос, а что дальше.?
Куда переносить другой матч который будет у Динамо. Ох и поторопился РФС. с рестартом чемпионата.
А матч уже в 20:00 и Динамо ещё надо добраться в Краснодар.
Что то мне подсказывает что матч перенесут на 19 июля. Вот только вопрос, а что дальше.?
Куда переносить другой матч который будет у Динамо. Ох и поторопился РФС. с рестартом чемпионата.
Это уже сарказм. Не воспринимать в прямом смысле).
Это уже сарказм. Не воспринимать в прямом смысле).
По крайней мере, то, что выбрано на этой ветке лучшим, расстраивает, это вообще близко к провокационному жанру. У нас футбольный жанр , а не политический.
По крайней мере, то, что выбрано на этой ветке лучшим, расстраивает, это вообще близко к провокационному жанру. У нас футбольный жанр , а не политический.
Прошла зима,настало лето - спасибо Путину за это!
Прошла зима,настало лето - спасибо Путину за это!
В Краснодаре думают, какой состав выставить и надо ли поливать газон и созывать стюардов с болбоями.
Фаны с абонементами на карманах прогревают авто, гладят шарфы и затариваются пивасиком с семечками. При этом поглядывают в тырнет.
Все ждут отмашку РФСа.. Маразм крепчал!...
В Краснодаре думают, какой состав выставить и надо ли поливать газон и созывать стюардов с болбоями.
Фаны с абонементами на карманах прогревают авто, гладят шарфы и затариваются пивасиком с семечками. При этом поглядывают в тырнет.
Все ждут отмашку РФСа.. Маразм крепчал!...
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Сейчас, на исполкоме РФС "вдруг" вспомнят об этой рекомендации УЕФА и матч перенесут. Почему? Да потому, что Динамо НЕ Ростов.
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Сейчас, на исполкоме РФС "вдруг" вспомнят об этой рекомендации УЕФА и матч перенесут. Почему? Да потому, что Динамо НЕ Ростов.
Динамо переносит Краснодар и видимо молодежной играет с ЦСКА и Сочи.
Это если без технарей. Пока 6 ковидных очков в туре. Вроде ситуация в пользу Краснодара. Но это пока. В следующем туре может уже все поменяется.
Динамо переносит Краснодар и видимо молодежной играет с ЦСКА и Сочи.
Это если без технарей. Пока 6 ковидных очков в туре. Вроде ситуация в пользу Краснодара. Но это пока. В следующем туре может уже все поменяется.