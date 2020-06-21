Точная информация о статусе матча «Краснодар» — «Динамо» появится в 13:00

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21 июня 2020, 10:25

Бюро исполкома РФС в ближайшее время примет решение о проведения матча 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и московским «Динамо». Игра должна состояться сегодня в 20:00 по МСК.

Ранее появились новости о том, что «Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса в команде.

По ситуации вокруг матча «Краснодар» — «Динамо» в ближайшее время соберут заседание бюро исполкома РФС по видеосвязи.

Пресс-служба «Краснодара» в официальном твиттере клуба отмечает, что точная информация о проведении матча будет известна к 13:00 по МСК.

Уважаемые болельщики, точная информация о статусе матча «Краснодар» — «Динамо», который должен состояться 21 июня в 20:00, появится сегодня около 13:00.

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Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание.