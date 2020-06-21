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Точная информация о статусе матча «Краснодар» — «Динамо» появится в 13:00

21 июня 2020, 10:25
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бюро исполкома РФС в ближайшее время примет решение о проведения матча 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и московским «Динамо». Игра должна состояться сегодня в 20:00 по МСК.

Ранее появились новости о том, что «Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса в команде.

По ситуации вокруг матча «Краснодар» — «Динамо» в ближайшее время соберут заседание бюро исполкома РФС по видеосвязи.

Пресс-служба «Краснодара» в официальном твиттере клуба отмечает, что точная информация о проведении матча будет известна к 13:00 по МСК.

Уважаемые болельщики, точная информация о статусе матча «Краснодар» — «Динамо», который должен состояться 21 июня в 20:00, появится сегодня около 13:00.

Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание.

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Все комментарии
Ноющий модераторам
Ноющий модераторам ответ oFANATo (раскрыть)
21 июня 2020 в 13:40, ред.
10 раз читаю про твоего друга. Самому не надоело? Одно и тоже ежедневно по 15 раз. У меня коллектив 2500. Несколько человек подхватили Ковид. Посидели в изоляции и всё. Предприятие ни на один день не прикрыли.
cska1948
cska1948 ответ oFANATo (раскрыть)
21 июня 2020 в 13:38
Не надо мешать всё в одну кучу. Спортсмены всегда живут по законам отличающимся от законов для обычных людей.
cska1948
cska1948 ответ iri13 (раскрыть)
21 июня 2020 в 13:35
А иначе зачем было собирать экстренное заседание исполкома РФС? Тех. поражение Динамо за неявку на матч прописано в Регламенте и для этого собирать бюро исполкома не надо.
iri13
iri13
21 июня 2020 в 13:27
Матч 23-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» перенесен на 19 июля.
Об этом сообщает Telegram-канал «Sport_inside».
oFANATo
oFANATo ответ cska1948 (раскрыть)
21 июня 2020 в 13:17
Тогда представляешь какие будут двойные стандарты.
У моего друга на работе сотрудник был заразившимся ковид-19. Так всех кто был в это время с ним на работе всех посадили на 14 дней на карантин. У друга и жену заставили тоже с ним сидеть на карантине,хотя они несколько раз сдавали пробы и они были хорошие и все равно за ними строго следили что бы не выходили из квартиры.
А если сейчас РФС разрешит закрывать на карантин только заразившихся игроков, то что скажут люди, которых заставляли и заставляют здоровых тоже сидеть на карантине.
iri13
iri13 ответ Брулин (раскрыть)
21 июня 2020 в 13:16
"Сергей Семак высказался о ситуации, связанной с коронавирусом.
— Для меня самое важное, что нужно было сделать, прописать в регламенте понятие контактных лиц. Пойти по пути стран, которые четко обозначили, что если игрок заболел, то он не играет. Остальные — играют. Тогда было бы ясно и понятно. Группа игроков заболела, случилось ЧП, да, но остальные же могут играть. Так мы можем потерять множество матчей и смотреть на то, как играют юноши. "
oFANATo
oFANATo ответ Михалыч 75 (раскрыть)
21 июня 2020 в 13:13
Только и остаётся что менять регламент по ходу сезона.
Но не все будут с этим согласны. Да и шуму потом будет к гадалке не ходи
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
21 июня 2020 в 13:11
Уже 13:10. Где информация?
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Брулин (раскрыть)
21 июня 2020 в 13:02
Не выйдет, это нарушение правил установленных роспотребом
Если их нарушить, сезон придется завершать без доигровок
cska1948
cska1948 ответ Брулин (раскрыть)
21 июня 2020 в 13:01
На бюро исполкома РФС, скорее всего, будет принято решение по изоляции только тех игроков, у которых есть положительный тест, а также о переигровке матча Сочи - Ростов и переносе игры Краснодар-Динамо.
Михалыч 75
Михалыч 75 ответ oFANATo (раскрыть)
21 июня 2020 в 13:00
регламент надо менять и всех делов , как в Германии или АПЛ
Михалыч 75
Михалыч 75 ответ Брулин (раскрыть)
21 июня 2020 в 12:59
и это будет правильно , а матч Сочи-Ростов переиграть
oFANATo
oFANATo
21 июня 2020 в 12:58
Точная информация появится в 13:00.
А матч уже в 20:00 и Динамо ещё надо добраться в Краснодар.
Что то мне подсказывает что матч перенесут на 19 июля. Вот только вопрос, а что дальше.?
Куда переносить другой матч который будет у Динамо. Ох и поторопился РФС. с рестартом чемпионата.
Брулин
Брулин
21 июня 2020 в 12:43
Обсуждается вопрос изоляции только тех игроков РПЛ, у кого положительные тесты
морозз
морозз
21 июня 2020 в 12:22
По чесноку надо переиграть матч Сочи - Ростов, позор надо искоренять всеми способами! Затем гнать бомжей из всех структур РФС и РПЛ во главе с Дюковым! Все фарм клубы Питерской диаспоры отправить в пердив на перевоспитание!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 июня 2020 в 12:16
Тут уже не "Парабеллум" нужен, а "Максим").
Это уже сарказм. Не воспринимать в прямом смысле).
SHMEL
SHMEL
21 июня 2020 в 12:09
Ну началось...
Dima salev
Dima salev
21 июня 2020 в 12:04
Только футболисты депутаты чиновники болеют корона вирусом. А кондуктора кассиры в магазинах не болеют
Пьерлуиджи Мартини
Пьерлуиджи Мартини
21 июня 2020 в 11:58, ред.
Добрый день. Скажите пожалуйста, а есть какие-то критерии на выбор лучшего комментария?

По крайней мере, то, что выбрано на этой ветке лучшим, расстраивает, это вообще близко к провокационному жанру. У нас футбольный жанр , а не политический.
Дятел
Дятел ответ nikoladolgov (комментарий удален) (раскрыть)
21 июня 2020 в 11:39
Было бы завтра голосование на обнуление, то сегодня все больницы были бы пустыми и все выздоровели бы. А пока царь объявит конец карантина к 24 июня, к празднованию прошедшего Дня Победы.
Прошла зима,настало лето - спасибо Путину за это!
Лысый-Шарлатан
Лысый-Шарлатан ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
21 июня 2020 в 11:37
Толку то? они дальше квалификационого раунда не проходят)
Caniggia
Caniggia
21 июня 2020 в 11:26
Должен быть перенос.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июня 2020 в 11:20
Представляю картину маслом: динамовское руководство отлавливает школьников по дачам-лагерям, срочно подписывают контракт на 3 матча, везут в аэропорт. Там уже томятся в ожидании самолёта с десяток уже прибывших из тех, кто живёт поближе. Проверяется или шьётся форма с номерами и фамилиями.
В Краснодаре думают, какой состав выставить и надо ли поливать газон и созывать стюардов с болбоями.
Фаны с абонементами на карманах прогревают авто, гладят шарфы и затариваются пивасиком с семечками. При этом поглядывают в тырнет.
Все ждут отмашку РФСа.. Маразм крепчал!...
cska1948
cska1948 ответ Байкал-38 (раскрыть)
21 июня 2020 в 11:19
Из статьи А.Чистякова: "В регламенте УЕФА, принятом во время пандемии есть пункт о том, что выявление зараженных игроков или членов клуба является форс-мажором и не должно вести к каким-либо санкциям. УЕФА настаивает на том, чтобы спортивный принцип соблюдался, а матчи переносились."
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Сейчас, на исполкоме РФС "вдруг" вспомнят об этой рекомендации УЕФА и матч перенесут. Почему? Да потому, что Динамо НЕ Ростов.
Брулин
Брулин
21 июня 2020 в 11:14
Ростов с Сочи - молодняк. С Арсеналом возможен перенос, а вот с Краснодаром видимо уже нет.
Динамо переносит Краснодар и видимо молодежной играет с ЦСКА и Сочи.

Это если без технарей. Пока 6 ковидных очков в туре. Вроде ситуация в пользу Краснодара. Но это пока. В следующем туре может уже все поменяется.
Zenit_84
Zenit_84
21 июня 2020 в 11:11
Ждём с нетерпением!
Брулин
Брулин
21 июня 2020 в 11:10
Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесут на 19 июля (Василий Конов)
Лысый-Шарлатан
Лысый-Шарлатан
21 июня 2020 в 11:06
а спартачи же играли с динамо товарняк, вот потеха будет если тоже заболеют... именно спартачи кричат что чемп должен быть доигран) Посмотрим они славятся лицемерием, понаблюдаем))
cska1948
cska1948 ответ Байкал-38 (раскрыть)
21 июня 2020 в 11:05, ред.
Согласно Регламента, команде не явившейся на матч засчитывается тех. поражение и ЭКСТРЕННЫХ бюро исполкома РФС по такому случаю НЕ собирают. А раз собрали, то значит будет принято неординарное решение.
Footbolista
Footbolista
21 июня 2020 в 11:03
Точная инфрмация появится в 13:00...но это не точно...
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